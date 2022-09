Rosalía y sus mejores looks para combinar el estilo Barbie sin perder el lado "Motomami"

Rosalía se ha convertido en uno de los íconos de la moda más importantes a nivel mundial y no sólo por llevar los looks más sensacionales, sino también por crear nuevas tendencias como ocurrió con el estilo "Motomami" que ha causado revuelo a lo largo del año y que incluso cuenta con "tutoriales" para saber qué prendas son las adecuadas para lograr la estética perfecta. Aunque este estilo se lo hemos visto en varias ocasiones a la cantante, no es el único por el que apuesta en sus atuendos diarios y según lo que ha mostrado en los últimos días también se sumó a la fiebre por Barbie.

Desde hace unos meses el estilo de Barbie se he hecho viral en la red luego de ver al clan Kardashian-Jenner, Hailey Bieber y otras famosas llevando los looks en rosa que esta icónica muñeca seguro llevaría. Ahora ya con la llegada del otoño hay algo que nadie puede dejar de ver y es que esta tendencia seguirá presente, aunque se ha transformado significativamente al dejar atrás los minivestidos rosados y en su lugar apostar por los básicos de la temporada.

Por supuesto, una de las famosas que ha dado muestra de cómo lograr el estilo perfecto es precisamente Rosalía; sin embargo, ni para sus fans ni para los amantes de la moda ha pasado por alto un pequeño detalle y es que, ¡fusionó la estética "Motomami" con la de Barbie! El resultado, como era de esperarse es perfecto y ya dio mucho de qué hablar, pues como te contamos esta semana, la española agregó aspectos de ambas tendencias para causar sensación.

Este es el icónico look en el que juntó ambos estilos. (Foto: IG @rosalia.vt)

¿Cómo crear un look de Barbie sin perder el estilo "Motomami"?

Por supuesto, esta no es la primera vez que Rosalía conquista el Internet y el mundo de loa moda con una combinación como la anterior, pues meses atrás ya le habíamos visto un look biker y demasiado femenino en el que juntó un top de manga larga en color rosado con un overol de short en color negro. Si bien esta combinación puede resultar bastante sencilla, ver a la cantante en su motocicleta dio el toque final.

Claro que en aquellos momentos en los que no se tiene una moto para recrear a la perfección la tendencia impuesta por la intérprete de "Despechá" hay otros trucos a seguir y los outfits de la cantante son prueba de ello, ya que siempre recurre a las prendas esenciales para lograr con la estética que desea, ya sea con unas lujosas botas altas en color rosa o simplemente al combinar rosa y negro con prendas de cuero que ayuden a lograr la imagen perfecta.

Rosalía impone moda con sus looks. (Foto: IG @rosalia.vt)

Entre los trucos de moda que hemos notado de Rosalía para combinar el estilo Barbie sin perder el lado "Motomami" destaca apostar por ropa de colores que van desde el negro y el rosa, pasando por el rojo y el blanco, el morado e incluso los tonos tierra, pero la paleta de colores sólo es una parte de cómo conseguir lucir perfecta y con el mejor estilo, pues las prendas y las texturas son las que dan el toque final.

Así no sorprende que la intérprete de "Con altura" haya creado los looks más románticos con el rojo como protagonista en una blusa de corazones que inmediatamente nos recuerda a Barbie, combinada con un pantalón rojo que, si fuera de cuero, sería perfecto para recrear la imagen de los bikers y sus icónicos trajes de protección a la hora de ir a correr. Mientras que en un lado más femenino y sensual, los vestidos largos y con transparencias son indispensables.

No sólo el rosa es perfecto parra el estilo Barbie. (Foto: IG @rosalia.vt)

La imagen femenina y atrevida es esencial en un look como este. (Foto: IG @rosalia.vt)

Asimismo, no siempre se tiene que apostar por lucir los dos estilos al mismo tiempo y es que en sus cátedras de moda, Rosalía ha demostrado que apostar por una sola estética puede ser la solución perfecta para lucir a la moda. Uno de sus looks más bonitos en mini falda, camisa de botones, calcetas y bailarinas rosadas es el ejemplo perfecto para causar sensación sin importar la ocasión y que el truco está en crear un estilo propio.

Pues aún si hay prendas como un vestido lencero que se piensa sólo luciría perfecto con tacones, la famosa española ha dejado en claro que plataformas brillantes le pueden dar el toque final y así recuperar la elegancia y feminidad de un estilo como el de Barbie y a la vez un toque más arriesgado y sin dejar atrás la fiebre por lucir como toda una "Motomami".

El rosa en tonos pastel puede ayudar a llevar el Barbiecore. (Foto: IG @rosalia.vt)

Rosalía es el ejemplo perfecto para crear una nueva tendencia. (Foto: IG @rosalia.vt)

