French balayage la tendencia de otoño que todas querrán llevar en otoño para rejuvenecer

El estilo francés es uno de los preferidos en el mundo, pues a pesar de ser bastante sencillo o de llevar las tendencias clásicas, siempre ayuda a crear una imagen muy chic en la que la elegancia se mantiene como factor estrella y si hablamos de la belleza destacan múltiples opciones, pero en lo que respecta al cabello, el famoso french balayage ya promete ser uno de los grandes protagonistas de la temporada de otoño.

Una de las mejores partes de este estilo de cabello es que es totalmente personalizado y de ahí su popularidad, ya que ayuda a un cambio de look radical que beneficia a todo el mundo; en el caso particular de las mujeres maduras, el french balayage puede hacer rejuvenecer el rostro gracias a que la melena se llena de brillo y de luz. Eso sí, no puede pasar por alto que el efecto se logra por medio de la coloración y que también es fantástico para una imagen de lo más natural y elegante.

Se aplican dos colores. (Foto: Pinterest Hairoine)

Natural y de poco mantenimiento; así es la nueva tendencia para cabello

Algo que caracteriza a esta tendencia con la cual podrás renovar tu estilo este otoño es que es una de las mejores alternativas para conseguir un cambio de look que resulte radical, gracias a una técnica de lo más sutil que te dejará irreconocible sin que los colores de la melena causen demasiada sospecha; es por ello que muchas mujeres recurren a este método de coloración con la cual también pueden ocultar las canas de la forma más discreta.

Sin embargo, la gran recomendación es dejar el french balayage en manos de los profesionales, pues la coloración se aplica en zonas estratégicas para lograr que el pelo se vea brillante e iluminado, a la vez que los tonos más claros deben de ir cerca del rostro, ya que este es el truco más conocido de los estilistas, pues es perfecto para rejuvenecer la cara en cuestión de segundos, gracias a la luz que le aportan los tintes.

De acuerdo con los expertos, para lograr todo lo anterior, los estilistas deben concentrarse en aplicar tonos castaños y cobrizos para crear zonas claras y oscuras con las cuales se cree ese efecto de iluminación; el truco para conseguirlo está en aplicarlos en forma de "V", en las que de medias a puntas queden los tintes más claros; mientras que en las raíces deben quedar lo más oscuras posibles y así conseguir que la técnica sea de poco mantenimiento, es decir, que no requiere demasiados retoques mensuales.

Los mechones deben ser muy delgados. (Foto: Pinterest Amy Lee)

Es importante destacar que el truco de belleza que no puede pasar por alto es que para conseguir el estilo perfecto, en la técnica se debe procurar utilizar mechones de cabello muy delgados que permitan difuminar y tener un acabado muy natural a pesar de los varios tonos que se aplican a la cabellera.

Por otro lado, también es de suma importancia destacar que para conseguir una imagen digna del otoño, se deben procurar los tonos castaños de los que tanto te hemos hablado, pero las opciones son muchas, ya que así como destacan los tonos oscuros con efecto chocolate, también están los más brillantes y coloridos como el miel o el dorado, así como los bronceados y otros más brillantes que son perfectos para conseguir el famoso efecto "sunkissed" del que ya te hemos hablado y que se caracteriza por recrear la imagen que dejan los rayos del sol en la melena.

Las puntas pueden ir más rubias. (Foto: Pinterest Society19)

Gracias a lo anterior nadie lleva el french balayage de la misma forma y es que se trata de un estilo totalmente personalizado tanto al tono natural del cabello para lograr una imagen y acabado muy discreto, hasta aquellos en los que los tonos claros destacan más. Otro aspecto que se toma en cuenta a la hora de la coloración es el tipo de piel, ya que dependiendo de si se tratan de cálidas o frías, serán los tonos que se elijan y es por ello que favorecen a todo el mundo.

Finalmente es importante resaltar que así como se puede personalizar y ajustar a la perfección a todos los tipos de piel, las french balayage también se pueden llevar en cualquier tipo de cabello, desde los cortos hasta los largos, pasando por los gruesos y finos, así como aquellos claros y los castaños oscuros, esto gracias a que según el caso se eligen los tonos adecuados para lograr un acabado más natural o decolorado, según sea el caso.

