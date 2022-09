Dile adiós para siempre a las manos secas con estos tips infalibles

Las manos secas representan una característica propia del otoño y del invierno, ya que con el frío las manos pierden hidratación. Esto impactará de lleno en la belleza de la mujer, a la cual no le alcanzará con hacerse la manicura para recuperar algo de protagonismo. Por lo tanto, te sugerimos aplicar algunas técnicas para que tus manos agrietadas dejen de atormentarte.

Además de la deshidratación, existen otros factores que podrían atentar contra la belleza de las manos: la presencia de una enfermedad crónica de la piel (eczema o psoriasis); envejecimiento (los aceites de las manos dejan de producirse con el paso de la edad); alergia; el uso constante de productos químicos, tomar duchas diarias calientes y lavarse las manos constantemente.

Distintos estudios han determinado que cualquier persona puede tener las manos secas de vez en cuando, independientemente del sexo y la edad, especialmente durante los meses de invierno. Pero existen personas que son más propensas a padecer estas grietas, tales como aquellas que sufren una enfermedad crónica de la piel o aquellas que tiene las manos mojadas por cuestiones laborales.

Para tratar las manos agrietadas, tendremos que saber que no es lo mismo para una persona que sufre de eczema o alguien que es alérgico a un detergente en particular, por ejemplo. La mujer que no padece nada de esto podrá utilizar medicamentos a base de cortisona, una crema a base de urea, fototerapia o antibióticos tópicos. Por su parte, quienes sufren estas grietas deberán evitar exposiciones prolongadas a los elementos exteriores como el frío, sol, viento y también lavarse las manos con agua muy fría o muy caliente.

Foto: Pexels

Por último, expertos aconsejan utilizar un jabón suave e hidratante o un limpiador sin jabón. En la misma línea, para evitar que las manos secas alteren la belleza de la mujer, tendrá que aplicar una crema hidratante después de cada lavado y cuando las manos empiecen a secarse (a base de avena, vaselina u urea).