Bob Botticelli es el corte ideal para las mujeres con rostro redondo

Uno de los comentarios más comunes para las mujeres con rostro redondo es que el cabello corto no les va bien y que para estilizar sus facciones es necesario lucir una cabellera larga y perfecta, y si bien es cierto que el pelo largo es muy favorecedor para crear un efecto alargado en la cara, lo cierto es que de escoger un buen corte de cabello pueden lucir espectaculares. Y no hay nada mejor que el cambio de temporada para arriesgarse con un cambio de look para seguir las mejores tendencias.

A lo largo del año hemos visto a los cortes bob convertirse en los preferidos y con el furor que han desatado también se han viralizado tipo de diseños como los clásicos, el long, el invertido asimétrico e incluso el blunt con el que miles de mujeres han demostrado que llevar la melena extra larga es cosa del pasado. La buena noticia para quienes tienen un rostro redondo es que no tienen que dejar pasar la oportunidad para lucir espectaculares, pues para estos casos también existe un corte pensado para resaltar las mejores facciones y es el bob Botticelli.

¿Has escuchado hablar del bob Botticelli?, se trata de uno de los tipos de cabello corto más bonito y favorecedor, sobre todo en aquellos cabellos finos y rizados, aunque aún en el pelo lacio se puede crear el mismo efecto al agregar unas cuantas capas largas que ayuden a enmarcar la cara y con ello obtener el resultado perfecto para derrochar estilo. Así que si estás en búsqueda de una tendencia para darle la bienvenida al otoño, esta es tu mejor opción.

Si tienes el pelo lacio péinalo con ondas suaves. (Foto: IG @riawna)

Todo lo que tienes que saber sobre el bob Botticelli

La principal característica de esta tendencia es que ayuda a dar mucho volumen a la cabellera y aunque está pensado para aquellas mujeres con rizos o el pelo ondulado, en el cabello lacio esto se puede resolver al llevar capas y realizar ondas suaves a la hora de peinarlo. Y es que lo ondulado es pieza clave para estilizar los rostros y darle un toque diferente a los cortes bob que hemos visto en los últimos meses.

En cuanto al diseño del bob Botticelli es importante que tu estilista considere algunos aspectos importantes como que el largo perfecto siempre es a la altura de tu barbilla, pues más corto puede hacer que lo redondo del rostro se marque aún más; mientras que al llevarlo más largo se puede confundir con otras tendencias del momento, como es el caso del Clavicut, que tanto furor está causando por ser un look perfecto para todo tipo de caras y edades.

Para el peinado siempre debes llevar una raya en medio de la cabeza, uno de los trucos de belleza que todas las mujeres con esta forma en sus rostros deben conocer, pues también ayuda a generar un efecto alargado que, en combinación con las ondas y el volumen se verá aún mejor.

Puedes llevar el corte con o sin fleco. (Foto: IG @kristenanniebell)

Aunque el corte por sí mismo ya es muy favorecedor e ideal para lograr esa imagen alargadora en el rostro, siempre se le puede agregar un fleco para ayudar a crear más armonía y a estar aún más en tendencia con la temporada. Pues el otoño ha colocado a los flequillos con el complemento perfecto de todos los cortes de cabello y el bob Botticelli no es la excepción; sin embargo, debes ser muy cuidadosa a la hora de seleccionarlo para que el resultado sea perfecto.

Una alternativa perfecta es un fleco irregular a la altura de las cejas, mientras que dejar los mechones más largos en los extremos también puede ayudar a crear un efecto alargador. A pesar de ello, también se debe cuidar que el fleco sea muy suave y recoja poco cabello, ya que entre más volumen se le dé es posible que tu rostro se vea más ancho de lo que debería.

