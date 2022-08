Dile adiós a la preocupación y lleva las canas con estilo con esta técnica

El cabello suele lucir canas a partir de los 40 años, de forma paulatina, aunque si aparecen antes se debe a una cuestión genética y también a causa del estrés. Sea cual sea el motivo, generalmente la mujer opta por ocultarlas a través de la tintura –casera o artificial- o exhibirlas con peinados maravillosos. Una de las alternativas es implementar la técnica de mechas espiga que es furor en damas con canicie.

Estas mechas representan un look moderno y sobresaliente, que tiene sus bases en no esconder la canicie con otro color, sino de empoderarlas sutilmente. Y según especialistas, la idea original de las mechas espiga radica en poder presumir las canas pero no de cualquier manera, ya que el fin de este producto es poder disfrutarlas con estilo y que se vean prolijas y glamorosas.

Incluso, lucir este estilo hablará de tu persona ya que se notará que hay un trabajo de fondo, aunque para ello existe una técnica de coloración que es sumamente sencilla y no presentará mayores complicaciones al momento de trabajar en nuestro cabello. En primer lugar será fundamental analizar el nivel de canicie y determinar cuál es el color real del pelo: blanco, amarillento o gris. Y a partir de eso, podremos comenzar a trabajar.

La idea principal es enaltecer las hebras blancas del cabello para portarlas con orgullo, celebrando el paso de los años. De acuerdo a especialistas, el objetivo es que se mezclen con reflejos de tintes claros para que vayan jugando con la melena, por lo que si el trabajo se desarrolla con la mejor técnica posible, el acabado se verá fabuloso: una cabellera completamente natural y con un blanco a la altura de las expectativas.

Foto: Pexels

De acuerdo a especialistas, la idea principal de las mechas espiga es evitar teñir con químicos el cabello, ofreciendo la opción de matizar y entrelazar con hebras grises y algunas de color platino para que se cree un efecto homogéneo espléndido junto a las canas originales. Las mismas se colocan en dirección diagonal, lo que crea un efecto que difumina la raíz.