5 trucos infalibles (y fáciles) para mejorar la iluminación de tu hogar

La iluminación dentro del hogar es crucial porque incide de lleno no solo en la decoración, sino también en los aromas y en el estado de las estructuras, entre tantas otras cosas. Y más allá de que tengamos una casa diseñada perfectamente, si no tenemos la luz adecuada todo será en vano, los espacios se verán pequeños y sombríos, sumados al frío constante que hará en el lugar. Es por ello que te presentamos algunos trucos fáciles para mejorarla.

El primero de los consejos pasará por crear capas de luz, comenzando por pensar dónde detendremos la mirada (biblioteca, plantas, mesa, etc.), para que ese sea el foco de atención. Y de ahí en más se sugiere apoyarse en distintos elementos, como lámparas de mesa o de pie. Una vez hecho esto, es importante saber que la iluminación de la cocina será tan funcional como acogedora. En este marco, el segundo tip residirá en la importancia de que las luces apunten hacia arriba, de tal forma que reboten y generen una sensación de iluminación natural.

El tercero de los consejos pasará por no opacar la luminosidad natural de los exteriores (terrazas, jardines y patios). Por lo que para no opacar esa sensación, se recomienda acompañar esas estancias con luces bajas, y tener más luz de noche que una artificial. En la misma línea, esto no solo se debe a un tema estético, ya que no podemos desentendernos de la polución lumínica, esa iluminación de exteriores que contamina a la natural.

Por otro lado, especialistas afirman que la iluminación del hogar también incidirá en el tipo y resultado de maquillaje, por lo que te enseñaremos un secreto clave. Es que la luz cenital genera sombras muy marcadas en la cara y no es la más sentadora para vestirse y maquillarse. De ahí que, en los baños y en el tocador, deberá apostarse por una luz vertical incorporada en el espejo. Incluso tendrá que ser una blanca para fiestas de días y otra más cálida para encuentros nocturnos.

Foto: Pexels

Finalmente, la decoración también incorporará a la luz ya que existen piezas de decoración del hogar que son realizadas esculturas fantásticas, piezas hermosas de colección que levantan cualquier ambiente de la vivienda. Por lo tanto, además de iluminación, estaremos aportando al diseño de interiores de la vivienda.