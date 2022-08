"Me dijo 'no eres tú, soy yo' y luego se comprometió con otra persona"

Todos en alguna ocasión hemos escuchado o dicho el "no eres tú, soy yo" con la intención de poner fin a una relación o evitar que un ligue se transforme en algo más; sin embargo, quienes con el paso del tiempo se atreven a contar sus experiencias recuerdan lo traumático que puede ser el hecho, sobre todo si se descubre que la persona que lo dijo ha iniciado un nuevo romance con el cual se comprometió al cien por ciento.

¿Pero qué pasa cuando la "víctima" del "no eres tú, soy yo" no puede superar el vínculo que una vez lo unió con una persona especial? Este es el testimonio de un joven de 25 años cuya historia de amor terminó antes de siquiera empezar. Es por ello que se acercó al foro virtual de Carolyn Hax, pues los consejos de otras personas siempre son reconfortantes y brindan alternativas para superar la situación.

"Cuando conocí a 'Susan' yo era virgen, tenía 25 años; ella tenía 30 y acababa de salir de un matrimonio de cinco años con un tipo patológicamente celoso que la había maltratado. Para darles una idea, una vez le dio una paliza a uno de sus mejores amigos, pensando que el otro hombre representaba una amenaza. También la había acusado de tener relaciones sexuales con el perro", detalló en su mensaje.

De acuerdo con el testimonio, tiempo después ambos comenzaron a salir y ella "hacía una gran imitación de que estaba enamorada de mí y constantemente me decía lo maravilloso que era". Por supuesto, la historia terminó en algo más y según contó, "una noche la llevé a su casa. Me pidió que pasara la noche con ella e hicimos el amor. El hecho que yo era virgen era bastante evidente y no veía ningún sentido en negarlo", acotó.

Aunque esta historia suele ser muy común, el problema vino poco después cuando el hombre confesó sus sentimientos afirmando que estaba enamorado y que deseaba comenzar una relación. "Pero recibí como respuesta un 'no eres tú, soy yo. Necesito tiempo y espacio. Cometí un error al casarme con mi esposo y no quiero cometer otro error'", a pesar de ello, ella se dijo dispuesta a querer seguir saliendo y él aceptó, aunque nunca más volvieron a pasar la noche juntos.

"Cinco semanas después me dijo que había iniciado una relación con otro hombre. Estaba destrozado. Tanto como para necesitar tiempo y espacio. Aparentemente, no fue ella después de todo, fui yo. Si hubieran pasado varios meses para que esto sucediera, habría dicho: 'Está bien, ella no estaba lista para una relación entonces, pero ahora lo está, y yo no era el indicado, que así sea'. ¿Pero cinco semanas?", escribió en el foro.

Finalmente explicó en su testimonio que considerando su pasado con el exesposo violento, ella no era lo que esperaba en una relación. A pesar de ello la señala como "deshonesta". "Cuando le dije que la amaba, debería haber dicho: 'No te amo y ya no puedo verte'. ¿Qué piensan ustedes?", cuestionó a los miembros del foro.

Tú tenías otras expectativas y no eras el problema; estos son los consejos

Tras leer la historia muchos miembros del foro compartieron diversas opiniones, pero coincidieron en que "Susan" se encontraba en un mal momento, al menos emocionalmente y que a pesar del discurso del hombre, debe reconocer que tenía otras expectativas sobre el amor y que no por ello debe verse a sí mismo como el problema tras escuchar el "no eres tú, soy yo".

"Creo que el 'no eres tú, soy yo' fue el único momento de claridad que Susan tuvo en todo el lapso que describes. La mujer que describiste está tambaleándose emocionalmente por todas partes. (...) Tú mismo lo reconoces: Susan 'no era lo que esperabas', pero la acusas de mentirte y escribes un guion de ruptura que solo alguien mentalmente saludable podría haber logrado", se lee en el foro.

Por eso mismo, recordaron que comentarios como "ella debería tener" están fuera de lugar, ya que lo principal era que recuperar su estabilidad y tranquilidad. "Estás recibiendo el mensaje equivocado de la ruptura. Lo ves como: 'Ella no me amaba, pero luego amaba a otra persona, así que el problema obviamente estaba en mí y ella mintió y solo fingió amarme'. No. Bueno, tal vez, pero lo más probable: ella es una persona traumatizada, posiblemente buscando alivio del dolor en nuevas atracciones, y tú tenías expectativas preconcebidas de amor que ella no pudo cumplir", advierten.

"La compasión tanto por Susan como por ti mismo sería más adecuada aquí, y gratificante, que buscar culpables entre los escombros. Compasión y comprensión: 'Dada su historia reciente, ella no era una gran perspectiva para una relación' no es algo del tipo 'supongo'", se lee en la opinión de otro usuario.

Por otro lado, hay quienes recordaron que "las rupturas ocurren todo el tiempo, todos los días, constantemente, siempre. Las personas se juntan por razones y se separan por razones y no hay nada 'malo' con ninguna de ellas. Es un proceso de clasificación necesario y podría decirse que ni siquiera es personal".

