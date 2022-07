Aprende a limar las uñas de tu perro en casa, truco para evitar mordeduras al intentar con cortauñas

Los dueños de perros saben mejor que nadie lo difícil que pueden llegar a ser algunos cuidados básicos como los baños, lavarles los dientes o cortarles las uñas, pues para muchos peludos esto representa mucho estrés y ante la situación suelen ponerse en alerta para evitar que les "han daño". Por supuesto, no sólo ellos lo pasan mal, pues los cuidadores e incluso veterinarios llegan a sufrir en el momento, sobre todo cuando realizar los cortes en las garras resulta imposible o porque ocasionalmente reciben mordidas.

Aunque esto suele ocurrir las primeras veces o cuando el perro no ha tenido buenas experiencias con la actividad, en algunos casos se puede extender para toda la vida, por lo que hay que buscar otras alternativas con las cuales reducir el tamaño de las uñas. Uno de los casos más comunes son los paseos y juegos diarios, pues la fricción con el suelo les ayuda a que las garras se limen y su tamaño no aumente considerablemente como para causarles dolor en las patas.

Sin embargo, lo anterior no siempre funciona, especialmente en las garras de las patas delanteras, por lo que siempre hay que buscar las alternativas más efectivas y que no supongan estrés al lomito y el ejemplo perfecto lo realizó una joven en Instagram quien al igual que muchos dueños responsables tiene una mascota que no se deja cortar las uñas con facilidad, por lo que esta técnica de limado se ha convertido en la mejor aliada, sobre todo porque es el propio animal quien evita que sus uñas crezcan más de lo recomendado.

La influencer Daniela Bedoya compartió el truco más efectivo para olvidarse de luchar contra su perrito para usar un cortauñas y, en cambió, creó una técnica de limado que retrasa los cortes con esta herramienta hasta por seis meses. "Por mucho tiempo intenté presentarle gradualmente y de forma muy positiva el corte de uñas, pero para él nunca dejó de ser algo incómodo y que no le gusta, así que con esta técnica puedo hacer su vida mucho más fácil", afirmó.

Los paseos también ayudan a controlar el largo de las uñas. (Foto: Pexels)

Una de las mejores partes de este truco es que se puede realizar desde casa y con materiales que no supondrán un gasto significativo, pues sólo se necesita una hoja de lija suave, un trozo de cartón, pegamento y premios para el can. El primer paso es pegar la lija en la base de cartón (o madera) y dejarla secar por 24 horas, para que esto resulte eficaz se le puede agregar peso y así evitar que con el uso se despegue.

Cuando la lima de uñas para perro esté lista debes sentarte en el piso con tu mascota enfrente y colocar el trozo de cartón sobre tus piernas y siempre cuidando que esté inclinado, ya que esto evitará que sus almohadillas se lastimen a causa de la fricción. El truco para lograr que el can raspe la lija con sus garras es colocar tu mano con un premio escondido y llevarlo hasta la parte superior; de esta forma el animal tratará de encontrar su alimento favorito a la vez que se lima las garras.

Es importante que el proceso se realice con ambas patas delanteras, por lo que puedes cambiar de posición hasta que tu peludo se sienta cómodo para realizar el limado tanto con la pata derecha como con la izquierda. Recuerda dar los premios constantemente para que no causes estrés en el animal y no relaciones la actividad con algo negativo; en lo que respecta a las patas traseras, los paseos diarios ayudarán a que las uñas no crezcan demasiado, por lo que te puedes saltar este proceso de limado.

Recuerda que lo ideal siempre será dejar esta técnica para los perritos más nerviosos que no disfrutan que les agarren las patas y que odian los cortauñas. Asimismo, debes evitar realizarlo frecuentemente y una vez cada 15 días será suficiente, o bien, cada que notes que sus uñas están muy largas.

