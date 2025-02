3 recetas rápidas y fáciles para consentir a tu Michi en el Día Mundial del Gato

Los michis son tan queridos que para celebrar su existencia, durante el año se les festeja en tres fechas y hoy es una de ellas. Este 20 de febrero es el Día Mundial del Gato, fecha establecida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y otras organizaciones para reconocer la importancia de los gatos y promover su bienestar. Y si quieres consentirlo en este día tan importante, te vamos a compartir algunas recetas de comida que están exquisitas y son fáciles de hacer.

La comida ideal para tu gato es la que su veterinario le indique, sin embargo, hay algunos alimentos naturales que puedes prepararle en tu casa y te aseguramos que los va a disfrutar muchísimo. Es importante que tomes en cuenta las condiciones de salud de tu felino para que no lo pongas en riesgo.

Es indispensable que tu gato mantenga una dieta saludable rica en proteínas y grasas saludables. Los gatos son carnívoros obligados, lo que significa que su dieta debe basarse principalmente en proteínas animales. Y por ningún motivo debe incluir cafeína, cebolla, ajo, huesos cocidos o crudos, alcohol ni azúcares.

Estas recetas contienen carne, pollo, pescado, proteínas básicas en la alimentación de los michis. Les proporcionan energía y favorecen la piel y el pelaje. Lo ideal es evitar los carbohidratos en exceso, ya que su sistema digestivo no está diseñado para procesarlos bien. Aunado a estos ingredientes es indispensable que beban la suficiente agua.

3 recetas fáciles y deliciosas para gatos

Para realizar estas recetas para tu gato no requieres demasiados ingredientes y son super fácil de hacer en tu hogar y en poco tiempo. Solo debes tener precaución en no darle comida demasiado caliente a tu michi porque le puedes ocasionar lesiones en su hocico. Recuerda no agregar condimentos, el sabor natural a ellos les encanta.

Pollo y zanahoria al vapor

Ingredientes:

100 g de pechuga de pollo

1 zanahoria pequeña

1 cucharada de caldo de pollo

Preparación:

Cocina la pechuga de pollo al vapor o hiérvela sin sal. Pela y cocina la zanahoria hasta que esté blanda. Pica todo en trozos pequeños o tritura con un poco de caldo. Deja enfriar y sirve en pequeñas porciones.

Beneficios: Alto en proteínas y fácil de digerir.

Puré de atún y calabaza

Ingredientes:

1 lata de atún en agua (sin sal ni aceite)

2 cucharadas de calabaza cocida

1 cucharadita de aceite de oliva

Preparación:

Escurre el atún y mezcla con la calabaza cocida. Agrega el aceite de oliva y tritura hasta obtener un puré. Sirve en pequeñas porciones.

Beneficios: Rico en omega-3 y fibra, ideal para la digestión.

3. Galletas crujientes de salmón

Ingredientes:

100 g de salmón cocido

1 huevo

2 cucharadas de harina de avena

Preparación:

Tritura el salmón y mézclalo con el huevo y la harina de avena. Forma pequeñas bolitas y aplástalas en una bandeja. Hornea a 180°C por 10-15 minutos hasta que estén crujientes. Deja enfriar antes de servir.

¿Qué comida casera le puedo dar a mi gato?

Si quieres alimentar a tu gato con comida casera, es importante asegurarte de que sea equilibrada y adecuada para su salud. Aquí tienes opciones seguras y nutritivas. El pollo, pavo, res, conejo o cordero, atún, salmón o sardinas, siempre cocidos y sin huesos son ideales para que coman. En cuanto a las verduras estas son las ideales: calabaza, zanahoria o espinaca, pero siempre deben ir cocidas y en pequeñas porciones.

