Nana Calistar, predicciones para la tarde de HOY 20 de febrero: Piscis, llega tu momento

La Temporada de Piscis inicia con todo para los que nacieron bajo ese signo, pero no sólo ellos sino los signos de agua serán los más afortunados del zodiaco hoy 20 de febrero, según las predicciones de los horóscopos de Nana Calistar. Consulta cómo cerrarás el día de hoy.

Piscis

Es probable que en estas fechas se presente una buena oportunidad laboral que tendrás que analizar bien pues podrías quedarte como el perro de las dos tortas al soltar el trabajo que tienes, también se visualizan cambios laborales ya sea por cuestiones de horarios o de puestos. No es momento de pensar cosas que no son, si tienes pareja no te hagas ideas y menos si tus ojos no lo ven. Deja que la vida se encargue de poner a cada uno en su lugar.

Acuario

Un viaje comenzará a planearse en cualquier momento y será con personas importantes para ti. En la salud viene una recaída por infecciones, pero saldrás adelante, aprende a comer más sanamente, un multivitamínico podría ayudarte mucho. No te lastimes pensando en lo que no pudo ser, deja que las cosas pasen y fluyan y lo que no pudo ser fue por algo y para algo. La vida se hizo pa gozarla y disfrutarla, deja de rendir cuentas a quien no te las pide.

Capricornio

Días en los cuales estarás algo tenso por ciertos problemas que se comenzarán a presentar. Si tienes pareja trata de no ser tan aprensivo o aprensiva con ella o de lo contrario solo lograrás cansarla y hartarla al punto que te mande bien lejos. No permitas que nadie se meta en tu vida y en lo que a ti te corresponde, tú tienes la última palabra de quién eres. No cometas los mismos errores que ya cometiste o te van a bufars bien feo. La vida te sorprenderá

Sagitario

Debes aprender a ser más hija de la fregada o te verán la cara una y otra vez, cuida mucho tu entorno y tus pensamientos pues la mayoría de ellos son negativos y lejos de ayudarte te hunden mucho más. Comenzarás a hacer planes para el próximo mes sin embargo sabes que ya no puedes seguir perdiendo tu tiempo pues tus sueños se empiezan a quedar en el camino. Cuidado con caricias falsas de amores pasajeros que solo buscarán sacar algo de provecho de ti.

Escorpio

Cuidado con cambios en estado de ánimo y con dinero mal invertido. Una amistad podría meterte en problemas porque andará hablando cosas turbias y negativas sobre ti y tu familia. A veces tu carácter no ayuda en nada y sueles flagelarte y hacerte daño sin sentido alguno. Cambios laborales que te beneficiarán en lo económico, querrás hacer algún curso o algo por el estilo y en el siguiente mes (marzo) podrían llegar ofertas laborales extras.

Libra

Es momento de cambiar tu forma de pensar y de ser más positivo en lo que deseas realizar, las cosas se te van a ir dando de la mejor forma o manera solo deberás de tener un poco de paciencia. No permitas que amores del pasado vuelvan a tu presente y te traigan conflictos de los cuales sea difícil de salir. El pasado podría retornar, pero ya sabes lo que tienes qué hacer. Tiempo de ver más por tu cuerpazo pues se te está haciendo bolas el engrudo, subirás de peso rápidamente y te costará mucho trabajo bajarlo. No permitas que nadie te humille o baje de nivel, sabes bien cuánto vales y lo que eres capaz de lograr, ten cuidado con contar tus planes pues podrías cometer grandes indiscreciones que te harán que se te caigan tus planes, la gente no duerme y es muy envidiosa.

Virgo

Oportunidades de crecimiento en el área laboral y un viaje a playa se comenzará a pensar y planear. Tu carácter nomás no te ayuda en nada, eres bien canijo o canija y te vale máuser todo mientras tú estés viviendo bien y plenamente. Ten mucho cuidado con expresar cosas que no sientes y que lejos de ayudarte te va a afectar con quienes te rodean. Recuerda que las apariencias engañan y antes de querer entablar una relación con alguien aprende a conocerle mejor.

Leo

Es importante que cuides tu alimentación, pero sobre todo hagas algo de deporte pues podrías desarrollar problemas por falta de movimientos. La llegada de dinero podría alivianarte mucho en tu economía, recíbelo de la mejor forma y no gastes en lo que no necesitas vendrá de una deuda del pasado. Dos personas de piel clara se acercarán a tu vida y provocarán grandes cambios muy importantes que deberás de tomar en cuenta pues te enseñarán a crecer más como seres humanos.

Cáncer



Cuidado con lo que piensas pues podrías hacerse realidad. En el amor se ve un escenario confuso pues en realidad aún no sabes qué es lo que quieres en sí. Pon mucha atención en tu trabajo o escuela pues podrías dejar pendientes sin resolver al punto que en pocos días se te junte el trabajo y no sepas por cuál puerta salir corriendo. Muchas sorpresas se harán presentes, la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres, por fin encontrarás la estabilidad que tanto has buscado.

Géminis

Aprende a cuidarte de tus enemigos los cuales podrían meterte en problemas con comentarios fuera de lugar. El amor llegará en su momento no vayas tan aprisa que lo que ha de ser será. Inicio de ciclo, cambios en el cual comenzarás a trabajar en tus propósitos pues ya vas en el segundo mes del año. Enojos familiares por malentendidos y no llegar acuerdos y la posibilidad de reencuentros. Si no tienes nada que decir es mejor cerrar el gaznate.

Tauro

Tendrán noticias de familiar de tierras lejanas Y te dejará muy pensativo. Piensa más en ti y atiende tus cosas antes de querer resolverle la vida a medio mundo. No te dejes caer por quien no lo merece, sueles tomar algunas veces decisiones a la ligera y sin pensar y por eso sueles meterte en problemas. Momento de emprender un negocio que te dejará grandes ganancias. Si tienes pareja ten cuidado pues andará de cola suelta en próximas fechas.

Aries

No es momento de hacer compras innecesarias de cosas que no ocupas o no necesitas y que solo te van a afectar tu economía. No te confundas en tus sentimientos y trata de ver la vida de la mejor forma, lo que no llegó a tu presente es porque no merecía estarlo, te cuesta trabajo aceptar la realidad y darte cuenta de que nadie es indispensable en tu vida y todos somos reemplazables. Palabra necias oídos sordos, deja de pensar que tienes el control de las demás personas.