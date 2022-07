¿Por qué mi hijo rechina los dientes al dormir? Podría ser un síntoma de bruxismo

¿Tu hijo rechina los dientes?, aunque no lo parezca es una de las afecciones más comunes en niños, especialmente tras perder los dientes de leche, aunque también suele afectar a los adultos y principalmente se relaciona con el estrés; sin embargo, en los pequeños existen otras razones que podrían detonar el problema y la buena noticia es que no en todos los casos es necesario consultar a un profesional de la salud, ya que algunos pacientes acaban por superarla al cabo de unos meses, pero otros terminan por ser diagnosticados con bruxismo.

La forma más fácil de entender el bruxismo es verlo como el rechinar o chirriar de los dientes a la hora de dormir, pues los pacientes con este problema médico suelen apretar las mandíbulas entre sí durante el periodo del sueño y que, en el caso de los niños, no suele causar mayor problema, ya que con la edad acaban por dejar de ejercer esta fuerza mientras duermen. De hecho, el sitio KidsHealth destaca que existen muchos casos que "no se detectan ni causan ningún problema" y es que en general quienes lo padecen no suelen tener problema con ello, en cambio sus familiares pueden tenerlo a causa del ruido que se genera.

Una visita al dentista puede alertar y ayudar con el bruxismo. (Foto: Pexels)

Aunque esta afección suele pasar por alto, si tu hijo rechina los dientes mientras duerme, es importante prestar atención a otros síntomas que pueda desarrollar al mismo tiempo, pues también puede ser ocasionado por otros problemas de salud entre los que destaca el dolor de oídos o que las mandíbulas no están correctamente alineadas. Además, en casos más graves, también se puede deber a parálisis cerebral, hiperactividad e incluso como un efecto secundario de algún medicamento, por lo que es necesario consultar a un experto.

Como adelantábamos, el bruxismo también puede presentarse como una consecuencia del estrés y es que los adultos no son los únicos con preocupaciones, y en el caso de los menores este problema se puede detonar por la angustia de presentar un examen o por cambios en su rutina diaria, dos factores que incluso pueden detonar en la ansiedad. Es por ello que si tu hijo suele rechinar los dientes por las noches e incluso a lo largo del día, lo ideal es acercarse a platicar con él y escuchar sus inquietudes, además que así se podrán detectar otros problemas de salud.

Pues si bien es cierto que esta afección puede llegar a desaparecer o no ser tan grave, hay algunos casos en los que quienes la sufren pueden presentar otros problemas de salud, como es el caso de tener constantes dolores de cabeza, así como faciales, de oído e incluso de la mandíbula por la fuerza que se ejerce al presionar los dientes. Claro que no es lo único y la salud bucal también se ve involucrada con sensibilidad, desgaste en el esmalte dental y picaduras.

Este problema es muy común tras haber perdido los dientes de leche. (Foto: Pexels)

Es por ello que escuchar las inquietudes de los pequeños puede ser de mucha ayuda, ya que como adelantábamos, en la mayoría de los casos son otras personas quienes detectan el chirriar de los dientes; sin embargo, quienes tienen bruxismo también pueden dar otras señales, un ejemplo es que durante las mañanas comenten sobre un dolor mandibular o en el rostro, así como dolor al masticar, ya sea por la sensibilidad, las picaduras e incluso por roturas inusuales en los dientes.

La forma más efectiva de detectar este problema es visitar a un dentista, quien valorará la posición de las mandíbulas, detectará picaduras y roturas en los dientes. Además, también ayudará con una férula de descarga con la que los niños o adultos pueden ir a dormir y evitar apretar los dientes por las noches, algo que evitará otras complicaciones de salud.

