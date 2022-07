3 cortes de cabello para mujeres de más de 50 años, perfectos para renovar el look

Las tendencias para el cabello de este 2022 han sido muy variadas, pues desde los tintes hasta los cortes se han ofrecido muchas alternativas para renovar el look y aunque muchas de ellas tienen influencias de décadas pasadas, lo cierto es que no se ha perdido ese toque clásico, elegante y juvenil, incluyendo aquellos estilos que están pensados para las mujeres de más de 50 años que buscan cambiar su imagen.

En otras ocasiones te hemos compartido los tintes y peinados ideales para las mujeres maduras; sin embargo, no son las únicas alternativas para renovarse el look y lucir espectaculares, ya que los cortes de cabello también juegan un papel muy importante al querer adoptar una nueva imagen, ya sea radical o sutil con la cual robarse todas las miradas e imponer estilo. Las ventajas de estas ideas son que destacan por ser fáciles de peinar, se puede llevar la melena a cualquier largo y sin importar si se realizan hoy o dentro de unos meses, no pasarán de moda.

De hecho, una de las principales características en cortes de cabello para mujeres es que después de los 50 años se recomienda llevar la melena corta con el fin de cuidarla, y es que tanto los peinados como la aparición de canas pueden llegar a provocar que el cabello sea muy frágil debido al peso. Afortunadamente no es una "regla" que se deba seguir al pie de la letra, por lo que en esta ocasión compartimos cortes perfectos para llevar la melena a cualquier altura.

Largo en capas

Una de las famosas que ha roto con la idea anterior es Sarah Jessica Parker quien además de presumir sus canas con orgullo, ha impuesto el cabello largo en capas como el corte perfecto para quienes buscan un estilo fresco y rejuvenecedor sin que tengan que sacrificar el largo de la cabellera. Por otro lado, las capas juegan un punto a favor de las mujeres adultas, ya que ayudan a quitar peso de la melena.

La mejor parte de esta tendencia es que al ser largo requiere poco mantenimiento y lo ideal es despuntar cada mes o mes y medio para evitar las puntas abiertas y otros daños en la melena.

Es el corte ideal para quienes no quieren sacrificar el largo de su melena. (Foto: IG @sarahjessicaparker)

Collarbone cut

Por otro lado, para quienes prefieren algo más corto y favorecedor después de los 50 años, el collarbone cut es la mejor opción porque se puede adaptar según los gustos de las personas, ya que su largo suele ser de los hombros o hasta unos 15 centímetros por debajo de ellos. Lo anterior permite que sea fácil de peinar ya sea con ondas marcadas para llevarlo suelto o con los peinado más ingeniosos si se apuesta por recogidos.

Es el perfecto para agregar mechas y ocultar las canas. (Foto: IG @_alliemanson)

Pixie

Si hay alguien que es todo un referente en la moda y en especial en lucir el corte de cabello perfecto para las mujeres maduras es Kris Jenner, quien por décadas ha lucido el mismo estilo, creando su imagen al rededor de la forma en la que lleva el pelo. Y para ello ha adoptado el pixie como tendencia ideal para tener un estilo diferente, único, atrevido y en tendencia.

Por supuesto, los cotes de cabello tipo pixie son para las más atrevidas, ya que se trata de una melena que puede ir de lo extremadamente corto hasta sólo dejar el pelo largo (cómo máximo unos 10 centímetros) en la parte superior de la cabeza; mientras que los laterales y patillas deben de ir cortos.

Lo largo del cabello se puede peinar como una especie de fleco o dejar libre la frente. (Foto: IG @krisjenner)

