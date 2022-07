Erika Buenfil: 5 looks elegantes para mujeres de más de 50 años

Los amantes de la moda saben mejor que nadie que no existe una edad máxima para usar las tendencias del momento o imponer estilo; sin embargo, muchas personas prefieren por comodidad adaptar sus formas de vestir conforme pasan los años, por lo que no sorprende ver secciones enteras dedicadas a mujeres maduras de más de 50 años, con prendas estratégicas para mostrar una imagen diferente.

Y como te hemos contado en muchas ocasiones, las famosas son el mejor referente para derrochar estilo y entre ellas destaca Erika Buenfil, quien en todo momento lleva los mejores looks con las grandes tendencias de cada temporada y estilizados para mujeres de más de 50 años. Por supuesto, todo lo anterior no es impedimento para lucir a la moda, elegante, con un toque de elegancia, juvenil y por qué no, incluso sensual.

Afortunadamente, Erika Buenfil es el ejemplo perfecto de todo lo anterior, ya que siempre logra conquistar a todos con sus looks, ya sea porque tiene los vestidos más elegantes y sofisticados, atuendos monocromáticos e incluso aquellos en los que se atreve a jugar y experimentar tanto con las formas como con los colores, no sin dejar de mostrar la madurez ni mucho menos perder su estilo.

Es por ello que en esta ocasión recordamos sus mejores outfits con los cuales es posible derrochar estilo sin que la edad sea impedimento, asimismo, revelamos algunos de sus secretos mejor guardados sobre estilismo, ya que éstos son clave para causar sensación, pues ayudan a resaltar las mejores partes del cuerpo, alargar o adelgazar la figura, tan solo escogiendo las prendas y diseños adecuados.

Blazer con jeans

De acuerdo con la actriz de telenovelas, una de las apuestas más elegantes para mujeres maduras es apostar por los blazers, sacos o suéteres de cuello, ya sea en tonos nude o en los colores más atrevidos, como es el caso del rojo. La mejor parte es que para usar este tipo de prendas no es necesario recurrir a la ropa más lujosa, sino también a los básicos del guardarropa.

Y es que se puede lucir elegante con las prendas anteriores, una camisa de botones y un par de jeans de corte recto, pues ayudan a estilizar la figura. Además, con esta combinación de ropa se logra el look perfecto.

Erika Buenfil sabe que los accesorios no pueden faltar. (Foto: IG @erikabuenfil50)

Looks monocromáticos

Por otro lado, en las cátedras de moda de la famosa de 58 años destacan los looks monocromáticos que ayudan a crear el balance perfecto entre una imagen elegante y una casual, sobre todo si se siguen al pie de la letra todos los secretos de estilismo. Para lucir una apuesta como esta se puede optar por pantalones de lino y blusas de algodón, por supuesto en colores neutros como el blanco.

Aunque lo ideal para este tipo de combinaciones es que sólo haya un color protagonista, la mamá de Nicolás Buenfil ha impuesto su estilo personal al agregar color al look con un saco verde, con el que además es posible sumarse a otras tendencias del momento, ya que este tono, al igual que los rosados, son los preferidos de la temporada veraniega, un detalle que de paso ayuda a dar un toque juvenil.

Erika Buenfil sabe cómo agregar el color estratégicamente. (Foto: IG @erikabuenfil50)

Faldas largas y zapatos nude

Por otro lado, Erika Buenfil ha demostrado que los vestidos y las faldas no pueden faltar en su guardarropa, pues le ayudan a lograr todo tipo de estilos, pero para que las mujeres de más de 50 años luzcan perfectas, las faldas larga son la mejor opción, en especial si tienen una caída en "A" y son de tiro alto, ya que esto ayuda a alargar la figura y a marcar la cintura, respectivamente.

En cuanto a la combinación, la actriz de "Vencer el pasado" agregó una blusa de seda, que es una de las preferidas del verano y unos zapatos nude, pues quienes son amantes de la moda, sabrán mejor que nadie que este tono es perfecto para alargar la silueta al crear un efecto de piernas kilométricas.

Las faldas largas pueden ser la mejor opción para un look elegante. (Foto: IG @erikabuenfil50)

Blusas con estampados

Asimismo, Erika Buenfil llegó para demostrar que las mujeres de más de 50 años también pueden usar todo tipo de estampados, el truco está en saber cómo combinarlos para lograr un estilo más formal a pesar de lo llamativo de una o varias prendas. Para la ocasión se lució con una blusa de botones con estampado de lunares, además, lo oversize logra la imagen perfecta.

Entre sus cátedras de moda, la también tiktoker demostró que el resto de las prendas deben respetar la paleta de colores del estampado y para ello apostó por unos pantalones negros de corte recto.

Erika Buenfil con un look estampado. (Foto: IG @erikabuenfil50)

Looks formales con estilo boho-chic

Finalmente, para sumarse a tendencias como lo boho-chic que está conquistando el verano, Erika Buenfil tiene la opción perfecta y pensada para mujeres maduras, es por ello por lo que apostó por unos pantalones negros, blusa terracota y un suéter largo con estampado geométrico.

El suéter ayuda a una imagen más casual. (Foto: IG @erikabuenfil50)

