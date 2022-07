Contorno de ojos: Esta es la importante razón por la que debes usarlo

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera función del contorno de ojos?, pues muchas personas lo tienen en su kit de belleza y lo aplican sin tener claridad de para qué sirve; mientras que otros más lo evitan por pensar que realmente no funciona tras no haber notado resultados al aplicarlo. Y aunque despierta muchas dudas en ambos grupos, lo cierto es que es fundamental para cuidar la piel.

Es por ello que lo expertos recomiendan su uso incluso en las personas jóvenes, es decir, a partir de los 25 años e incluso después de los 30, ya que sus nutrientes pueden ayudar a reparar el tejido y sobre todo a prevenir el daño inevitable a causa del envejecimiento y ahí se encuentra la principal razón para usarlo, ya que con el paso de los años los resultados positivos se comenzarán a ver.

Hay muchas razones por las cuales el contorno de ojos es muy necesario, pero la más importante es que previene el envejecimiento de la zona por la oxidación del tejido, además que se trata de un área muy delicada, ya que la piel debajo de los ojos es más fina que la del resto del cuerpo y es por ello que es muy común encontrar rojeces, manchas, además tiene un pH diferente y mayor probabilidad de formar arrugas a causa de la falta de colágeno y eso sin mencionar que es la zona con mayor movilidad tiene a lo largo del día por los parpadeos.

De hecho, todos estos daños naturales en la zona son por los que es un producto muy necesario en la rutina de belleza y por lo que es tan importante, pues ayudará a que la piel de la zona siempre esté perfecta, a prevenir e incluso a reparar los daños, además de ayudar a retrasar el envejecimiento del contorno de ojos, y es que la mayoría de estos productos son ricos en antioxidantes, ideales para el cuidado de la piel.

El contorno de ojos ayuda a eliminar la hinchazón. (Foto: Pexels)

Es por ello que entre las razones por las que se recomienda su uso incluye una larga lista de beneficios para el área, entre los que destaca la eliminación de bolsas, ojeras y ayudar a recuperar el tono de piel respecto al resto del cutis, además de descongestionar, difuminar las líneas de expresión y arrugas.

Sin embargo, al comenzar a usar este producto es muy importante que no se utilice sólo con la intensión o con la idea en mente de eliminar las bolsas de los ojos o erradicar las ojeras como si fuera arte de magia, pues si bien es cierto que puede ayudar a estos dos aspectos, no es lo único que se debe de tomar en cuenta. Para que los resultados efectivos y se noten, la aplicación y masajes suaves con los dedos anulares son más que necesarios, ya que no sólo se trata de aplicar como sea, sino fomentar una absorción y estimulación de la zona.

¿Cómo se debe utilizar?

Aunque el contorno de ojos es uno de los más productos cosméticos más utilizado en el mundo de la belleza, lo cierto es que pocas personas lo aplican de forma correcta tanto para que la zona no resulte más dañada, como para que la piel lo absorba de forma correcta y por lo tanto, toda el área cercana a los ojos no cobre factura con el paso de los años. Así que presta mucha atención a las recomendaciones de los expertos y cambia tu rutina a partir de hoy.

El contorno de ojos ayuda a conseguir un tono uniforme de la piel. (Foto: Pexels)

Siempre debes tener el rostro limpio y seco, posteriormente toma un poco del producto con tu dedo anular y aplícalo debajo de los ojos, es decir, en el contorno y siempre por arriba del hueso orbital. Mientras que para que el área realmente se nutra con estos beneficios, hay que realizar pequeños masajes siguiendo la forma del hueso, siempre aplicando el contorno de ojos del lagrimal hacia el otro extremo del ojo.

Esa misma técnica se debe aplicar sobre los párpados, pues se trata de una zona igual de delicada y que incluso puede tener enrojecimiento; sin embargo, uno de los errores más comunes es dejar el contorno de ojos sólo para la zona de las bolsas y ojeras. Y, de aplicarla en la parte superior, los resultados serán aún mejores.

Recuerda que estas son las razones más importantes por las que debes usar este producto y es que en esta zona del rostro se carecen de glándulas sebáceas y tejido adiposo, lo que hace que la piel sea más vulnerable a daños por factores externos e incluso a un contacto brusco con los dedos, es por ello que siempre se recomienda aplicar el producto y realizar los pequeños masajes con el dedo anular, que es el que menos fuerza tiene.

