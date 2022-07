Estos son los colores de uñas que debes usar si tienes piel morena

Elegir color de esmaltes al momento de hacer un trabajo de manicura es algo complejo para quienes no tienen conocimiento en el rubro. Es que más allá de la subjetividad que tenemos al momento de seleccionar una gama por sobre la otra, habrá que tener en cuenta otros aspectos. En consecuencia, cuando hablamos de la piel de la mujer, tendremos que tener en cuenta su tonalidad para que los colores queden combinados a la perfección.

Por lo tanto, durante el verano, cuando el tono de piel tiende a ser moreno, los colores de esmaltes tendrán que ser previamente seleccionados. Y es por ello que te ayudaremos a elegir los colores que mejor se adapten a tu piel, para que el trabajo de manicura resalte y genere miradas de quienes buscamos que nos miren.

Un clásico es el blanco, por lo que sobresale de pieles morenas y hará que nuestra manicura se destaque. Al mismo tiempo, especialistas manifiestan que esmaltes del color mencionado le darán elegancia a nuestro look, gracias a su particular estilo. Además, otro de los colores que no harán que la mujer pase desapercibida es el beige. Este es el ideal para personas que prefieren utilizar tonos más discretos pero que se caractericen por ser elegantes, por lo que esta gama nude es la indicada, más si es aperlada.

En temporada de celebraciones, discoteca y bebidas, unas uñas color vino serán la mejor combinación con nuestro make up integral. Esmaltes del tipo violeta (sobre todo en tonos pastel) harán que las manos luzcan rejuvenecidas, ya que es bien sabido que los tonos fuertes en pieles morenas harán que las manos se vean viejas, por lo que es momento que optes por los colores pasteles.

Foto: Pexels

Por último, esmaltes del tipo mostaza serán una de las mejores opciones para la manicura de cualquier mujer con piel morena. Se trata de un color que brinda una tonalidad glamurosa y dorada a la piel. Al mismo tiempo, pueden ser combinados con accesorios de bronce como anillos y pulseras.