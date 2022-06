JLo tiene el diseño de uñas más bonito para usar en una boda

Asistir a una boda implica más que elegir el vestido o traje más elegante que combine con el código de vestimenta, pues es el pretexto perfecto para lucir cada mínimo detalle del cuerpo y eso incluye las manos. Es por ello que una buena manicura nunca puede faltar; sin embargo, sabemos que elegir el diseño de uñas puede ser todo un problema, sobre todo si se quiere llevar la temática, pero sin quitarle protagonismo a la novia.

La buena noticia es que no hay una regla que impida llevar el blanco en accesorios o en las uñas, es por ello que muchas invitadas apuestan por un toque discreto de este color en la manicura. Por supuesto, se debe tratar de no llamar demasiado la atención y apostar por algo sutil y que además mantenga la elegancia; claro que las famosas son experto en todo lo anterior y ahora JLo compartió el diseño ideal que luce perfecto con cualquier look, por lo que no deberás preocuparte del tono de tu vestido.

A través de su cuenta de Instagram, JLo presumió el look veraniego más deseado de la temporada, pero como pocas veces presumió su manicura perfecta para detallar cuáles son las tendencias del momento. El resultado es magnífico, pues es una combinación de un tono nude, blanco y mate, que lo convierte en el diseño de uñas con el que las invitadas de la novia, e incluso las damas de honor, pueden llegar a la boda.

De acuerdo con lo que la actriz y cantante dejó ver con este diseño, lo ideal es llevar unas uñas largas y con forma de bailarina, pero para lucir elegantes y que la manicura no se robe la atención de todos, hay que aplicar un tono nude en mate como base y una vez seco, aplicar el diseño en blanco.

JLo conquistó las redes con este diseño de uñas. (Foto: Instagram @jlo)

Un aspecto a resaltar del look de Jennifer López, es que con este diseño mezcló todas las grandes tendencias del momento. Pues como te hemos contado en varias ocasiones, este 2022 las uñas se deben llevar con un toque un tanto natural, con ondas, con la evolución de la técnica francesa y con flores. Por supuesto, se tratan de diseños que se habían visto por separado y que la actriz de "Marry me" fusionó en uno solo y el resultado es perfecto.

Para realizar todos los trazos anteriores basta con escoger un esmalte de color blanco o alguno perlado, darle forma a las líneas curvas de las uñas y pintar las flores a mano alzada. Aunque este diseño ya es perfecto y elegante de esta manera, también se pueden agregar piedras para darle más brillo.

Finalmente, es importante destacar que un diseño de uñas como este no sólo luce perfecto con looks monocromáticos, pues como confirmó JLo con su atuendo maximalista, las prendas con colores muy encendidos también son fantásticos para lucir una manicura como esta. Así que si eres invitada de una boda, puedes aprovechar la popularidad de la ropa neón que conquistó este verano y contrarrestar la intensidad con unas uñas nude y discretas.

Este es el look con el que JLo combinó sus uñas. (Foto: Instagram @jlo)

