Booking busca promover experiencia incluyentes con Travel Proud

En el marco del mes del orgullo, ??Booking.com dio a conocer que pese a que la comunidad genera una derrama económica muy importante en el sector turístico, lo cierto es que este segmento sigue siendo víctima de señalamientos y discriminación durante sus vacaciones, por lo que han buscado proveer experiencias incluyentes.

Luiz Cegato, Senior Communications & PR Manager Latin America de Booking.com, reconoce el importante papel que tienen los alojamientos para proveer una experiencia más incluyente y se está tomando medidas que ayuden a pavimentar el camino para que todo el mundo Viaje con Orgullo (Travel Proud).

Con base en esto, en 2021 fue lanzado Proud Hospitality, un programa que acoge y satisface las necesidades de los viajeros LGBTQ+ bajo tres 3 prioridades: Ayudar a que las personas LGBTQ+ viajen con confianza, Ayudar a los alojamientos a ser aún más inclusivos y Usar un lenguaje más apropiado en cada interacción.

Proud Hospitality

El objetivo de la sesión de capacitación en línea -Proud Hospitality-, con duración de 75 minutos (desarrollado en colaboración con HospitableMe) es ayudar a que profesionales de hospitalidad comprendan los retos y las barreras a los que se enfrenta la comunidad LGBTQ+ al viajar, brindándoles habilidades y técnicas que pueden poner en práctica de manera inmediata en su propiedad.

¿Cómo pueden tomar el curso?

La capacitación está disponible de manera gratuita para los colaboradores en alojamientos Booking.com en todo el mundo, e incluye acceso a recursos adicionales, como un Kit de Herramientas Travel Proud, el cual se invita a hacer disponible a todo el personal que atienda huéspedes, para que puedan responder preguntas con confianza y así ofrecer una experiencia aún más acogedora a los huéspedes de la comunidad LGBTQ+.

Al completar este curso en línea, así como comprometerse a brindar una experiencia más incluyente, los colaboradores con certificación Travel Proud recibirán la insignia Travel Proud en la página de su propiedad, lo cual muestra a los potenciales huéspedes que pueden tener una experiencia más acogedora, haciendo que viajeras y viajeros de la comunidad LGBTQ+ sientan tranquilidad y confianza al saber que los alojamientos que han elegido se comprometen a que su hacer una experiencia más incluyente. Una selección de ciudades con múltiples propiedades Certificadas Travel Proud se muestran en la página Travel Proud, donde la comunidad viajera puede conocer más sobre la iniciativa, así como encontrar y reservar un alojamiento con certificación Travel Proud.

El programa ya cuenta con más de 10 mil alojamientos con la certificación Travel Proud en 95 países y territorios en su plataforma, incluyendo ya más de 120, tan solo en México.

Algunos hoteles en Playa del Carmen, Quintana Roo, que ya tienen la certificación Proud son: Palmaïa - The House of Aïa y The Fives Downtown.

El programa Proud Hospitality de Booking.com que se lanza ahora en el País ayuda a los alojamientos en México a ofrecer experiencias aún más inclusivas y acogedoras para la comunidad LGBTQ+. Foto: Zuleica Lozano / El Heraldo de México

La realidad de los viajes LGBTQ+ hoy en día

Con el estudio exponiendo que las barreras para los viajes inclusivos aún existen para la comunidad viajera LGBTQ+, también resalta que lo que representa la idea de viajar y la práctica son, en ocasiones, dos cosas diferentes para la comunidad. Para casi uno de cada dos (46%) viajeros LGBTQ+, viajar representa la idea de tener tiempo para relajarse y descansar mentalmente. Sin embargo, la realidad es que hay una serie de consideraciones adicionales que se extienden a lo largo de toda la experiencia de viaje, que aquellas personas fuera de la comunidad nunca necesitarían considerar.

Con la gran parte (74%) de los miembros de la comunidad viajera LGBTQ+ en México afirmando que han experimentado discriminación durante sus viajes, siendo blancos de estereotipos (36%), de miradas incómodas, de ser objetos de burlas o de sufrir abusos verbales por otros viajeros (25%) y/o personas locales (21%), no sorprende que viajeras y viajeros LGBTQ+ se enfrenten a complejidades adicionales cuando seleccionen un viaje o un destino, incluyendo las actividades en las que vayan a formar parte.

60% de las viajeras y los viajeros LGBTQ+ comentaron que ser parte de la comunidad tiene un impacto en las decisiones que toman durante la planificación de un viaje.

Por ejemplo, al seleccionar un destino:

68% reportó tener que considerar su seguridad y bienestar por ser viajero LGBTQ+.

Casi la mitad (49%) de la comunidad LGBTQ+ siente que los destinos que se incluyen en su “lista de deseos” se ven influenciados.

El 66% cree que pertenecer a la comunidad LGBTQ+ impacta la decisión de con quién eligen viajar

El 51% indicó que impacta en las actividades en las que participan al estar fuera

