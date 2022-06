¿Es bueno educar a los niños con golpes? Experta aclara la verdad

Uno de los debates interminables de la sociedad es si es bueno o no educar a los niños con golpes, pues muchas personas -en especial los más adultos- recibieron este tipo de reprimendas durante su infancia. De hecho, en redes sociales es común leer comentarios en los que aseguran que fueron criados de esta manera y no supuso un trauma ni otros problemas; sin embargo, la ciencia y los expertos en salud mental tienen otros argumentos y catalogan a esto como una forma de violentar y vulnerar a los menores.

Al ser un tema de interés social, en especial para las madres y padres de familia que están implementando una crianza responsable, El Heraldo Digital conversó con la psicóloga Leydy Johanna Gomez Aguilar, quien es experta en temas como la educación emocional, el desarrollo psicoafectivo en primera Infancia y teoría del apego; y detalló por qué los golpes durante la infancia son una forma más de violencia.

"Educar con golpes es violencia porque cada vez que yo agredo -no solamente físicamente-, y aquí súper importante hacer la aclaración que la violencia no es solamente física; hay violencia psicológica también, cada vez que yo agredo a alguien o que yo agredo a mi hijo tanto física como psicológicamente lo estoy volviéndolo, lo estoy haciendo vulnerable no sólo a sufrir trastornos, sino también a que él use estos recursos en sus interacciones diarias", detalló Gomez Aguilar.