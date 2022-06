¿Tus hijos no quieren saludar de beso a los familiares? Esto es lo que debes de saber

Uno de los momentos más incómodos para las madres y padres de familia es cuando en una reunión sus hijos no quieren saludar ni de abrazo ni de beso a sus familiares más cercanos, como los abuelos o los tíos, y una forma común de reaccionar en el momento es obligarlos a interactuar de una forma en la que no se sienten cómodos, algo que puede no ser la mejor decisión. ¿Pero entonces qué hay qué hacer en estas situaciones?, ¿cómo hacer que los niños no parezcan "maleducados"? y ¿cómo se puede frenar la molestia de la familia?

Al ser situaciones tan comunes entre la sociedad, la psicóloga Leydy Johanna Gomez Aguilar conversó con El Heraldo Digital para explicar a los padres qué es lo que se debe hacer cuando sus hijos no quieren saludar de beso a los familiares y, sobre todo, cómo lograr empatizar con los menores, además de entender cuáles son las circunstancias por las que se resisten a tener esta interacción con otros adultos que no son ni papá ni mamá.

En ese sentido, destacó que es fundamental aprender a respetar el cuerpo, espacio y las interacciones que quieran tener las infancias y que cuando se niegan a interactuar desde el contacto físico con otras personas, puede deberse a que no hay cercanía con ellos y no tanto al hecho de ser "maleducados" o "groseros", como muchas veces se les suele calificar.

"Para ellos (los hijos) es muy importante el vínculo y la aproximaciones físicas las hacen cuando se sienten en confianza, cuando sienten que tienen un vínculo con una persona. Cuando me refiero a próximos, me refiero a que te salude, ellos lo pueden hacer de manera genuina si sienten la suficiente confianza contigo para hacerlo, pero si no la siente no van a querer hacerlo", indicó.

No respetar el espacio de los niños los puede hacer vulnerables a agresiones sexuales. (Foto: Pexels)

Cabe destacar que según la explicación de la psicóloga con estudios en "Educación Emocional, Desarrollo Psicoafectivo en Primera Infancia y Teoría del Apego", los adultos también deben recordar que los niños no tienen la misma claridad que nosotros para entender que los besos y abrazos son una forma educada de saludar, pues "ellos simplemente hacen aproximaciones de acuerdo a su nivel de seguridad, de tranquilidad y de confianza, y bajo eso nos tenemos que mover".

Aunque el hecho que los niños no quieran saludar de abrazo o beso puede desatar la molestia en los padres y los familiares, Gomez Aguilar afirma que "eso no significa que sean maleducados, no significa que no quieran al abuelo o la abuela, significa que están cuidando su espacio y que ese acercamiento físico no lo quieren hacer".

Es por ello que la gran recomendación al pasar por este incómodo momento, es no obligar a los menores a saludar con beso o abrazo, sino darles la oportunidad de elegir cómo quieren interactuar con las personas con las que no sienten tanta seguridad, incluso si llevan su propia sangre.

"(Los niños) quieren saludar de otra manera, entonces creo que es muy importante que cuando el niño se niegue a saludar de esta manera, con contacto físico, nosotros lo permitimos", contó.

Se les debe permitir elegir cómo quieren saludar. (Foto: Pexels)

En cuanto a las críticas que los familiares o amigos pueden iniciar al tener una crianza respetuosa, como esta en la que se procura que sean los hijos quienes tomen ciertas decisiones, la experta señaló que se puede explicar a los otros, y entenderlo los propios padres, es "entender que finalmente los buenos modales no son necesariamente un intercambio de contacto físico". Mientras que, para aliviar el temor a que los pequeños comiencen a ser "maleducados", se debe tener en cuenta que:

"Maleducado no, porque la educación y las normas de educación no necesariamente te obligan a que tienes que aceptar saludar con besos, tú puedes saludar diciendo 'buenos días', 'buenas tardes', 'buenas noches', 'cómo estás'. No tiene que haber un intercambio de contacto físico entonces creo que también es un tema cultural que tenemos que ir cambiando".

Por otro lado, la experta en neuropedagogía afirmó que el hecho de respetar que los niños no quieren tener este tipo de contacto físico con otros adultos puede ayudar a prevenir alguna agresión o vulnerabilidad a sus derechos. "Es un punto clave en la prevención de los abusos sexuales", concluyó.

