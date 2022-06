Así se debe preparar la avena para bajar de peso, ¿con o sin fruta?

Una de las metas de muchas personas para este verano es bajar de peso para lucir una figura espectacular desde la playa; sin embargo, el proceso puede llevar su tiempo y no sólo requiere del ejercicio, sino también de una buena alimentación. Aunque en el último rubro entran muchos factores, hay un alimento estrella que es ideal para perder kilos en poco tiempo y sin poner en riesgo nuestra salud.

Se trata de la avena, considerado como un superalimento y que de prepararse de forma correcta, así como de ingerirlo constantemente puede ayudar a que el cuerpo queme grasa y sobre todo a prevenir los atracones de comida, ya que entre sus propiedades nutricionales destaca el ser alta en fibra, lo que ayuda a que las personas se sientas saciadas por más tiempo, evitando así la ingesta de productos poco nutritivos.

Es por ello que te compartimos la receta para preparar la avena más efectiva con la que podrás lograr tus objetivos antes de tus próximas vacaciones en la playa, pues si bien muchas personas suelen comerla como cereal y acompañarla con fruta, puede que no sea el método perfecto para recuperar la figura en poco tiempo, pues según los expertos, lo ideal es tenerla cerca de nosotros todo el día en una botella.

Una de las mejores formas de prepararla es en agua. (Foto: Pexels)

Puede que para este punto ya estés sospechando que la mejor forma de prepararla es en agua y de esta forma resulta más fácil mantenerse hidratado todo el día, así también se expande el efecto de saciedad a lo largo del día. Incluso en pacientes diagnosticados con diabetes puede ser una alternativa natural y efectiva para prevenir los picos de glucosa alta o baja. La mejor parte de esta receta es que sólo se necesitan tres ingredientes.

El primero de ellos es una taza de avena que se deberá verter en la licuadora con dos litros de agua y un poco de canela. Tras procesar, sólo hay que vaciar el agua en una botella y refrigerar, así estará lista para consumir a lo largo del día. Algo que es muy importante mencionar es que para que sea más efectiva para bajar de peso, hay que evitar añadir azucares.

Como te adelantábamos, la avena tiene muchas propiedades nutricionales entre las que destaca ser una excelente fuente de fibra tanto soluble como insoluble, es por ello que es tan recomendada para tratar problemas digestivos e incluso, gracias a tener beta glucano, es ideal para reducir los niveles de colesterol y glucosa altos en la sangre.

Asimismo, es idónea para que el cuerpo reciba minerales como el hierro, magnesio, calcio y zinc, además de vitaminas como la E, B5 y B6. Por otro lado, como señalamos, es una de las mejores opciones para el consumo de las personas con diabetes, pues ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y protege el corazón.

No olvides que antes de cambiar tu dieta siempre es necesario el respaldo médico, quien te ayudará a ingerir las cantidades necesarias de todo lo que tu cuerpo necesita, según las actividades que realicen. Asimismo, aunque muchos alimentos son ideales para bajar de peso de forma efectiva y rápida, los resultados pueden no ser los que se esperan si no se combina con ejercicio y, en el caso de esta receta, el agua de avena no puede ser lo único que consuma a lo largo del día, ya que el cuerpo requiere de otros nutrientes como las grasas y proteínas.

SIGUE LEYENDO

Así puedes consumir frutos secos si quieres bajar de peso

Esta es la mejor hora para hacer ayuno intermitente

¿Con o sin azúcar? Tomar café se asocia con menor riesgo de muerte, afirma estudio