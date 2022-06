¿Con o sin azúcar? Tomar café se asocia con menor riesgo de muerte, afirma estudio

El café es una de las bebidas más preferidas a nivel mundial, no importa si hace frío o calor, ya que miles de personas suelen tomarlo para iniciar o terminar su día. Algo por lo que muchos lo aman, además de su delicioso sabor, es por sus múltiples beneficios para la salud; sin embargo, un nuevo estudio cambiaría la perspectiva de cómo se debe de consumir y es que por décadas se creyó que la mejor opción era sin azúcar.

Pues por décadas se ha creído que el azúcar es uno de los peores alimentos para consumir y que de no cuidar correctamente las cantidades que se ingieren el cuerpo puede sufrir las consecuencias; es por ello que muchos amante del café comenzaron a tomarlo sin este endulzante. A pesar de ser una alternativa válida y saludable, un nuevo estudio demostró que tomar esta bebida, y sea con o sin azúcar, está asociado a un menor riesgo de muerte.

Pero antes de comenzar a endulzar el café con más de una cucharada de azúcar, hay muchos aspectos que se deben saber y tomar en cuenta algunos factores que se analizaron en el estudio "Association of Sugar-Sweetened, Artificially Sweetened, and Unsweetened Coffee Consumption With All-Cause and Cause-Specific Mortality", donde participaron 171 mil 616 personas con una edad en promedio de 55 años y publicado en el Annals of Internal Medicine.

Recordaron que los cafés de restaurantes suelen tener grandes cantidades de azúcar. (Foto: Pexels)

Durante un periodo de siete años se les dio seguimiento a todos los participantes, quienes destacaron por no tener antecedentes de enfermedades cardiovasculares o de cáncer. Se midió cómo se consumía el café, sin azúcar, así como endulzado artificialmente y se "estimó la mortalidad por cualquier causa", especialmente las que no se detectaron al arrancar el estudio.

Según los resultados obtenidos en siete años, "se registraron 3,177 muertes (incluidas 1,725 muertes por cáncer y 628 muertes por enfermedades cardiovasculares)", se lee en la publicación; sin embargo, algo a destacar es que se descubrió que las personas que no consumían café en comparación con los adultos que lo hacían en "cantidades moderadas", es decir, de 1.5 a 3.5 tazas al día con azúcar tenían menos probabilidades de muerte.

La conclusión de los investigadores cambia la perspectiva de si es mejor o no tomar la bebida sin endulzar, ya que tanto los participantes que endulzaban su bebida, como los que no, fueron relacionados con una reducción en mortalidad por todas las causas. "La asociación del consumo de café con la mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares fue en gran medida consistente con la mortalidad por todas las causas", se advierte en la publicación.

El café sólo debe de tener una cucharadita de azúcar por taza. (Foto: Pexels)

Y es que según los detalles, quienes a lo largo del estudio bebieron cualquier cantidad de café sin azúcar, tenían entre un 16 y 21 por ciento menor riesgo de muerte que aquellos que no beben; mientras que quienes lo endulzaban, tenían entre un 29 y un 31 por ciento menos de probabilidades de morir, en comparación con el mismo grupo.

A pesar de este nuevo resultado que deja de poner a la azúcar como la principal enemiga para la salud, algunos expertos han comenzado a precisar que este estudio no sugiere comenzar a consumirla en grandes cantidades, ya que también se deben considerar las cantidades que los participantes añadieron a sus bebidas, que según los autores del estudio, se trata sólo de una cucharadita de azúcar por taza.

En ese mismo sentido, los propios investigadores detallaron que hay algunos factores que pueden afectar los resultados y que se debe tomar en cuenta que el azúcar que los participantes ponían en sus bebidas, es menor que la que se suele añadir al café en restaurantes o en casa.

