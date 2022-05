Té y café pueden proteger el cerebro de demencia, afirma estudio

Las bebidas preferidas de muchas personas son el té y el café, y aunque hay quienes advierten de sus posibles riesgos en la salud, lo cierto es que un nuevo estudio demostró que ambas pueden ser una de las mejores opciones para proteger al cerebro y prevenir algún accidente cerebrovascular y la demencia -como el Alzheimer o la vascular-; e incluso demencia posterior a un accidente cerebrovascular.

De acuerdo con el estudio "Consumption of coffee and tea and risk of developing stroke, dementia, and poststroke dementia: A cohort study in the UK Biobank", publicado en noviembre de 2021, el beber té y café, ya sea por separado o en combinación tendría una posible relación beneficiosa para proteger al cerebro ante el riesgo de un accidente cerebrovascular, demencia y demencia posterior al accidente cerebrovascular, esto gracias a los nutrientes de las dos bebidas.

La preocupación de los expertos que llevaron a cabo esta investigación destaca porque "a nivel mundial, más de 50 millones de personas tenían demencia en 2019. Se prevé que este número aumente a 152 millones para 2050"; mientras que un accidente cerebrovascular "representa el 10 por ciento de todas las muertes en todo el mundo". Por otro lado, resaltan que ambos "compartían alrededor del 60% de los factores de riesgo y de protección. En principio, se estima que el 90% de los accidentes cerebrovasculares y el 35% de las demencias se pueden prevenir", y una de las maneras sería por medio de los nutrientes del té y del café.

El té es una fuente de cafeína y otros compuestos que ayudan a prevenir el estrés antioxidante y la antiinflamación. (Foto: Pexels)

Para llegar a la conclusión anterior, los investigadores siguieron de cerca y por más de 10 años a 365 mil 682 participantes del Reino Unido con edades entre los 50 y 74 años; para ello se usaron "modelos de riesgos proporcionales de Cox para estimar las asociaciones entre el consumo de café/té y la incidencia de accidente cerebrovascular y demencia", aunque para ello se tomaron en cuenta variables como el sexo, la edad, adicciones al alcohol o tabaquismo, tipo de dieta y antecedentes familiares de otras enfermedades, por mencionar algunos.

Al analizar los datos registrados por 11 años y cuatro meses, los investigadores detallaron que "beber café y té por separado o en combinación se asoció con un menor riesgo de accidente cerebrovascular y demencia. La ingesta de café solo o en combinación con té se asoció con un menor riesgo de demencia posterior al accidente cerebrovascular".

4 a 6 tazas de café se vincularon con el índice de riesgo más bajo de accidente cerebrovascular y demencia (Foto: Pexels)

¿Cuánto café y té hay que beber para proteger el cerebro?

Sabemos que el té y el café son de las bebidas que más se consumen a nivel mundial y que una sola persona puede disfrutar más de una taza al día y sobre ello, los expertos parecen advertir que esto último puede ser una excelente forma para cuidar la salud del cerebro, pues entre los resultados del estudio destaca que:

La ingesta de café de 2 a 3 tazas; la ingesta de té de 3 a 5 tazas o su ingesta combinada de 4 a 6 tazas se vincularon con el índice de riesgo más bajo de accidente cerebrovascular y demencia

de accidente cerebrovascular y demencia Beber de 2 a 3 tazas de café con 2 a 3 tazas de té al día se asoció con un riesgo 32 por ciento menor de accidente cerebrovascular y un riesgo 28 por ciento menor de demencia

de accidente cerebrovascular y un riesgo de demencia La ingesta de café solo o en combinación con té se asoció con un menor riesgo de demencia posterior al accidente cerebrovascular.

De acuerdo con los hallazgos, no se puede pasar por alto que ambas bebidas son ricas en nutrientes entre los que destacan los antioxidantes y otros compuestos bioactivos. Además, se sabe que el té es una muy buena fuente de cafeína, polifenoles de catequina y flavonoides, mismos que ayudan a prevenir el estrés antioxidante y la antiinflamación.

