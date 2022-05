El truco casero para quitar el olor a cigarrillo de la ropa sin lavarla

El cigarrillo no solo puede dañar a nuestros pulmones, más allá de que seamos fumadores activos o pasivos, ya que también percudirá el ambiente en donde nos encontramos, llenándolo de un desagradable olor. Y ese olor se impregna fácilmente en la ropa, por lo que resulta fundamental aplicar distintos trucos para quitarlo sin lavar las prendas.

El olor a tabaco no es para nada agradable y eso no es novedad alguna. Sin embargo, es posible eliminarlo de múltiples formas. Habitualmente se acude a una lavadora o a fregar la ropa a mano, garantizando un efectivo resultado. Pero si tenés una necesidad urgente de usar esa prenda y no tenés tiempo de lavarla, esperar a que se seque y después plancharla, te recomendamos aplicar algunos trucos como los que te mencionaremos a continuación.

De acuerdo a especialistas, el truco casero efectivo para quitar el olor a cigarrillo de la ropa está centrado en la ventilación. Es que tender las prendas percudidas en el exterior es una solución debido a que el aire fresco es un método infalible para eliminar el aroma a tabaco. Pero si el día está lluvioso o muy frío, podemos tender la ropa dentro de casa en un lugar aislado con un poco de ventilación.

Si esta alternativa no te resulta efectiva o no tenés un lugar para airear la ropa, te recomendamos probar con otras opciones. Una de ellas es la utilización del vinagre blanco, colocando las prendas en la ducha con agua caliente y añadiéndole cuatro tazas de vinagre blanco. Después deberás colgar la ropa dentro del baño y cerrar la puerta ya que el vapor eliminará el mal olor de las prendas.

Foto: Pixabay

Y el último de los trucos para que el olor a cigarrillo se vaya de la ropa es tenderla sobre una mesa o superficie plana y colocar un recipiente con bicarbonato de sodio. En consecuencia, este elemento lo que hará es absorber el olor a tabaco de la ropa, dejándola sin rastro alguno.