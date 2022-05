5 señales que indican que tienes un nivel de azúcar en sangre alto

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por los picos de glucosa en sangre debido a un mal funcionamiento o carencia de insulina. En consecuencia, cuando los niveles de azúcar se incrementan más de lo normal, el paciente experimentará graves problemas de salud, por lo que resultará fundamental reconocer algunas señales claves para evitar drásticas consecuencias.

La primera de las señales a reconocer es la presencia de polifagia. Conocida como el aumento de apetito, se manifiesta con una sensación de hambre persistente, independientemente de cuánto coma la persona. La explicación radica en que cuando hay glucosa elevada, se libera en las células y el organismo no obtendrá la energía necesaria y se verá obligado a seguir pidiendo comida, lo que generará esa sensación de hambre constante.

Por otro lado, es vital tener en cuenta que el paciente puede experimentar pérdida de peso, de forma drástica y repentina, más allá de que se coma constantemente y con valores calóricos elevados. Además, la visión borrosa también será una de las señales que nos alertarán sobre la presencia de glucosa alta, relacionada principalmente por la deshidratación. Esto se explica a partir de la alteración que sufre el organismo y que afecta a los ojos, perdiendo así la habilidad de enfocar correctamente.

Otra de las señales cruciales es la fatiga, ya que nos indicará la presencia de glucosa elevada, causando que el paciente con diabetes se sienta cansado todo el tiempo, inclusive sin hacer ejercicio físico. Esto también se relaciona con la polifagia, ya que el organismo no es capaz de conservar y absorber la glucosa adecuadamente, la energía no se aprovecha de forma eficiente; por lo que las células del organismo no reciben la cantidad de alimento que necesitan.

Finalmente, señales como el estrés nos indicará que tenemos la glucosa elevada y que podrá afectar a la diabetes. Es que las personas con un alto nivel de azúcar en la sangre son más propensas a estresarse con facilidad y a no gestionar correctamente sus emociones debido, en gran parte, a la descompensación orgánica que presentan. Dado que el cerebro necesita un suministro uniforme y adecuado de glucosa para su buen funcionamiento, si se producen cambios drásticos en dicho suministro, el estado anímico se verá afectado.