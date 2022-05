¿Tienes diabetes? La crema Diadermina te ayudará a mantener la piel hidratada

El cuidado de la piel es una de las mayores preocupaciones de todo el mundo, pero en el caso de las personas diagnosticadas con diabetes la preocupación va más allá de lo estético, pues de no prestarle la tención suficiente, pueden llegar a presentar daños en el tejido que van desde una apariencia seca hasta la aparición de llagas y úlceras, mismas que se convierten en un foco de infección.

Al tratarse de una enfermedad crónica que no tiene cura, el cuerpo y el organismo se ven expuestos a mayores factores de riesgo, uno de los más comunes después de la glucosa alta, es el daño e infecciones graves que normalmente se suelen presentar en los pies; sin embargo, el resto de la piel del cuerpo también puede verse afectada, es por ello que una buena crema hidratante combinada con otros hábitos es fundamental.

De acuerdo con el sitio especializado en medicina, MedLine Plus, el no mantener bien hidratada la piel puede detonar la presencia de infecciones y úlceras que requerirán de cuidados especiales, aunque si el tratamiento no logra aliviar el daño, es muy probable que se requiera la amputación.

"Sus pies y piel pueden desarrollar úlceras e infecciones. Si esto sigue por mucho tiempo, sus dedos, pie o pierna pueden necesitar ser amputados. La infección también puede causar dolor, comezón o exudación en sus pies, piernas y otras áreas", advierten.

Según la Secretaría de Salud (SSa), lo anterior se debe al "mal funcionamiento de las células de defensa del cuerpo, que reduce la capacidad del organismo de responder al ataque de hongos y bacterias, los cuales encuentran alimento en los altos niveles de glucosa, sobre todo cuando los pacientes interrumpen o son inconsistentes con el tratamiento".

Cabe recordar que cuando se tiene diabetes la piel no sólo puede lucir seca y con úlceras, ya que también pueden surgir manchas rojizas conocidas como dermopatía diabética, piel amarilla, ampollas, pápulas rojas o eritemas.

Es por ello que tras recibir el diagnóstico de diabetes los expertos de salud siempre recomiendan cambiar hábitos diarios y procurar el cuidado personal, entre el que destaca el revisar constantemente la piel, especialmente de las zonas más vulnerables como las manos, piernas y pies. Asimismo, estas áreas junto al resto del cuerpo deben hidratarse de forma correcta y, de acuerdo con los profesionales, uno de los productos más efectivos para ello es la crema Diadermina.

Aunque en las farmacias la crema Diadermina no requiere de receta para su venta, siempre se debe consultar al médico de cabecera para determinar si es la mejor opción y si se puede o no aplicar sobre la piel cuando ya existe daño o si la persona tiene algunas alergias como la dermatitis atópica. Este producto destaca por nutrir y evitar la piel seca, escamosa y sensible; además, sólo hay que aplicarla y dejar que el cuerpo la absorba; por si fuera poco, no deja un aspecto grasoso y deja una sensación de suavidad.

La crema Diadermina también es conocida como Pomada de Estearato de Amonio y además de ayudar con esta enfermedad, los dermatólogos la recomiendan para tratamientos de la xerosis y la ictiosis vulgar, asimismo para aquellas personas que sufren de resequedad en temporada de invierno. El truco para usarla de forma efectiva es aplicarla después de un baño con jabones especiales.

¿Qué más se debe hacer para cuidar la piel?

Es importante resaltar que la diabetes por sí sola hace más propensos a los pacientes para presentar problemas en la piel, sobre todo cuando no se le da un correcto seguimiento a la enfermedad o cuando resulta complicado controlar los niveles altos de glucosa en la sangre, que es la principal razón para que el tejido se vea más vulnerable.

Tomando esto en cuenta, otra de las formas para cuidar la piel es mejorar la alimentación con alimentos ricos en antioxidantes, mismos que se encargan de fomentar la cicatrización y prevenir el envejecimiento prematuro. Además, el cuidar qué es lo que se consume también es un factor clave para regular el azúcar en la sangre.

Por otro lado, los pacientes con diabetes también tienen que evitar tomar baños con agua muy caliente y por largos periodos, y tras salir hay que secar muy bien las zonas con pliegues. Asimismo, se puede utilizar algún jabón especial para hidratar, ya que esto en combinación con la crema Diadermina puede ayudar a prevenir la piel seca.

