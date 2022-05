Estos son los 3 pares de zapatos que Adamari López sabe que no te pueden faltar

Adamari López no sólo ha logrado conquistar el corazón del público gracias a su carisma al frente de programas como "Hoy Día", sino que también ha dominado el mundo de la moda al lucirse como pocas celebridades con un estilo único e ideal para mujeres de todas las edades. Por su puesto, sus looks no sólo son perfectos por las prendas de temporada que viste, sino también por los accesorios y los zapatos que utiliza, pues son éstos precisamente los que dan el toque final.

En lo que respecta a los zapatos en tendencia, te hemos compartido algunas de las tendencias favoritas tanto de la temporada primavera/verano como de la de otoño/invierno; sin embargo, sólo son algunas de las recomendaciones, pues al igual que con la ropa, el calzado también tiene sus básicos que no le pueden faltar a nadie, ya que lucen perfectos con cualquier look y estilo, eso sin mencionar que pueden salvarnos de un apuro.

Y si hay alguien que con el paso de los años se ha convertido en todo un ícono de la moda y del estilismo es precisamente la conductora de 51 años, quien ha demostrado que sus outfits son los ideales para mujeres de todas las edades. Pero como te adelantábamos, la clave para lucir perfectos son los zapatos y según las fotos de Instagram de Adamari López, hay tres pares que no le pueden faltar a nadie y a continuación te revelamos cuáles son.

Sandalias

Si del verano hablamos, las sandalias no pueden faltar, ya que son el mejor complemento de todos los looks y es que son perfectas para lucir las mejores vibras veraniegas, para mantener la comodidad y por supuesto para lucir en tendencia.

Cabe destacar que existen muchos tipos de sandalias, por lo que es importante destacar que la ex de Toni Costa tiene tres modelos para usarlas. El primero, son las clásicas plataformas completas de corcho; la segunda, son tacones y la tercera son los diseños planos que se suelen combinar con bikinis, pero que según Adamari López, también se pueden usar con jeans y el resultado es fabuloso.

Las sandalias blancas combinan con cualquier look. (Foto: IG @adamarilopez)

Zapatos de pulsera

Este 2022 una de las tendencias favoritas en calzado son los zapatos, sandalias o bailarinas con pulseras en el tobillo y Adamari López también las tiene como uno de los básicos que son perfectos tanto para looks casuales con jeans o faldas largas, como con los vestidos elegantes que se llevan a eventos importantes. Además, este pequeño detalle sobre el tobillo agrega más elegancia al look, por lo que lo hace perfecto para las madres de familia.

Por supuesto, al ser toda una diva de la moda, la puertorriqueña siempre busca que sus zapatos tengan tacón y un poco de brillos; aunque las plataformas están de moda (basta con recordar los tacones virales de Versace), para un look más elegante, lo discreto es ideal.

La pulsera de los tacones puede llevar cristales para darle brillo al look. (Foto: IG @adamarilopez)

Tenis blancos

Quienes aman la moda saben mejor que nadie que los tenis no pueden faltar en ningún guardarropa, en especial si se trata de un modelo en blanco, pues es un color que combina con cualquier tonalidad y, lo más importante, con cualquier prenda. Aunque es más común ver a Adamari López asando tacones, los tenis también son uno de sus fieles acompañantes, incluyendo eventos importantes como la fiesta de cumpleaños de su hija, Alaïa.

Además, este verano los tenis blancos llegaron para conquistar todos los outfits, no importa si se trata de combinaciones con jeans, faldas o vestidos, e incluso con trajes tipo sastre, pues siempre que se sigan los consejos de los expertos, son el calzado perfecto para toda ocasión sin tener que sacrificar la comodidad.

Adamari López también ha sorprendido al usar looks con tenis. (Foto: IG @adamarilopez)

