¿Qué es la fibromialgia?; esta es la enfermedad de Adriana Lavat que provoca fatiga extrema a quienes la padecen

Este 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia, una enfermedad crónica que además de provocar que quienes la padecen sufran de una fatiga extrema, también ocasiona mucho dolor en los músculos de todo el cuerpo y aunque los síntomas parecen ser muy claros, se trata de un padecimiento que no es nada fácil de diagnosticar. A pesar de ello, cada vez es más común que se le dé difusión, sobre todo por parte del sector de la salud y de quienes viven con ella, como es el caso de la actriz Adriana Lavat.

En más de una ocasión Adriana Lavat ha tomado la palabra para contar su experiencia con la fibromialgia, pues desde hace más de una década la actriz se ha enfrentado sentir ese dolor extremo en cada rincón de su cuerpo, pero llegar al diagnostico final no fue nada fácil, pues antes se tienen que realizar muchas pruebas para descartar otros problemas de la salud, que en el caso de la actriz iniciaron con un dolor en el pie izquierdo y posteriormente con dolores en una de las muñecas y la mandíbula, así como cansancio.

"Después de tres años, de muchos estudios, de que pensaban que era artrosis, artritis reumatoide también estoy diagnosticada, pero eso lo dejo a un lado porque es tanta cosa y es como que hemos encerrado este padecimiento en una sola palabra, que es fibromialgia, pero en realidad es un montón de cosas", dijo la actriz al programa "Sale el Sol".

¿Entonces qué es la fibromialgia y cómo identificarla?

De acuerdo con MedLine Plus esta enfermedad crónica también puede ser vista como una "percepción anormal del dolor" por parte de los pacientes; sin embargo, no se tienen claras las razones por los que una persona podría desarrollarla y entre los posibles escenarios destacan eventos traumáticos, lesiones frecuentes, genética e incluso infecciones virales. Asimismo, su diagnostico puede poner en aprietos a los expertos.

"En ocasiones se necesita ver a varios profesionales de la salud para obtener un diagnóstico. Una causa de esto es que no existe una prueba específica para ella, y sus principales síntomas, como el dolor y la fatiga, son comunes en muchas otras afecciones. Los profesionales de la salud deben descartar otras causas de los síntomas antes de hacer un diagnóstico de fibromialgia", advierten.

Otro aspecto a resaltar es que la fibromialgia principalmente afecta a las mujeres, quienes tienen el doble de probabilidades de desarrollarla que los hombres. Asimismo, están en riesgo las personas de mediana edad y aquellas con enfermedades crónicas como el lupus, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante.

La Clínica Mayo advierte que aunque los síntomas pueden ser muy variados, entre ellos destaca el dolor musculoesquelético acompañado por fatiga, dolores de cabeza, síndrome de colon irritable, además de problemas de sueño, memoria, concentración e incluso en el estado de ánimo. Por lo que también se pueden presentar cuadros de ansiedad y depresión.

Por supuesto, no son todos los síntomas, ya que la fibromialgia también puede llegar a afectar la calidad de vida de una persona. En ese sentido, Adriana Lavat detalló en su visita a "Sale el Sol" que desde su experiencia se trata de un ardor "desde la piel hasta el alma", así como de otras cuestiones como el insomnio y la ansiedad.

Es por ello que uno de los consejos que la actriz ha compartido y que este Día Mundial de la Fibromialgia recuperamos, es que aunque sea difícil de entender tanto para el paciente como para sus familiares o amigos, lo que deben hacer es no juzgar y comprender que se trata de un cansancio y fatiga extremos, síntomas que "no se pueden controlar". Cabe recordar que aunque se trata de una enfermedad que no tiene cura, existe un tratamiento con analgésicos y otros medicamentos que pueden disminuir el malestar y eliminar algunos problemas como el insomnio.

A través de sus redes sociales, Adriana Lavat ha formado una gran comunidad no sólo de fans, sino también de personas que padecen la fibromialgia, a quienes incluso entre lágrimas les ha contado sus dolores y fatiga; sin embargo, siempre mantiene una gran sonrisa. "Sí se puede y se trata de bailar, yo bailo y a conciencia muevo mis muñecas, sacudo mis dedos, desengarroto mis pies y, aunque duela todo el cuerpo el espíritu alegre y fuerte se apodera y ya saben 'lo bailado no lo quita nadie' y cuando de plano no puedo igualmente bailo aunque sea en mi mente", escribió en Instagram.

