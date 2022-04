¿Depresión posparto? Esto es lo que debes saber si acabas de convertirte en madre

El convertirse en madre puede ser una de las experiencias más maravillosas de la vida, sin embargo, tras dar a luz el cuerpo de las personas gestantes se encuentra en un desequilibrio hormonal que puede ocasionar algo que clínicamente se ha denominado como "depresión posparto" y que en cada caso presenta síntomas diferentes.

Pues se sabe que tras el parto la mayoría de las madres comienzan a sentirse inundadas por la tristeza; sin embargo, los expertos advierten que el malestar emocional normalmente desparece en un periodo de tres a cinco días, aunque en algunos casos la depresión puede durar varias semanas, por lo que no sólo sus sentimientos hacia el bebé se ven afectados.

Durante la depresión posparto las mujeres pueden sentir miedo a no ser buenas madres. (Foto: Pexels)

Detecta a tiempo los síntomas de la depresión posparto

La sintomatología puede presentarse de diferentes formas, ya que varía de persona a persona, y puede iniciar con cuadros de depresión leve hasta los más graves. A pesar de ellos, muchas instituciones de salud a nivel mundial coinciden en que además de las afectaciones en la salud mental, la física también puede verse dañada, por lo que será inevitable tener cambios importantes en el comportamiento.

Es importante señalar que aunque puede afectar a cualquier mujer, normalmente la depresión posparto suele afectar a las madres primerizas y para detectar los primeros síntomas es muy importante prestar atención a los sentimientos y emociones de la persona que acaba de dar a luz.

De acuerdo con Mayo Clinic, los primeros síntomas se suelen presentar como melancolía, tristeza, episodios de llanto, insomnio y ansiedad, todos ellos después del parto. Y como te adelantábamos, puede afectar a todas las mujeres en un periodo de máximo cinco días, pero si se alarga a más de dos semanas hay que consultar a un experto.

Por otro lado, la depresión posparto no sólo afecta a las madres, sino también a los recién nacidos, ya que las mujeres pueden llegar a sentir una especie de rechazo hacia sus bebés porque no sienten conexión o si quiera cariño por ellos. Incluso, en algunos casos la enfermedad puede hacer que no sientan preocupación o ganas de cuidar a los pequeños.

Recuerda buscar ayuda si los síntomas duran más de 2 semanas. (Foto: Pexels)

Otros de los síntomas más comunes son cambios repentinos de humor, irritabilidad, sentirse abrumada, falta de concentración y falta de apetito, además de conductas como alejarse de las personas, perdida de energía e interés por cosas que antes se disfrutaban y el miedo a no ser buena madre.

Aunque la enfermedad normalmente se desarrolla durante los primeros días después del parto, Medline Plus advierte que también puede iniciar hasta un año después de haber dado a luz.

¿Cuándo buscar ayuda?

La Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos recomienda que de presentar algunos de los síntomas anteriores se busque ayuda profesional, sobre todo cuando la sensación de vacío emocional y tristeza se expanden por más de dos semanas tras haber dado a luz. En ese mismo periodo también se tendría que alejar la idea del rechazo y falta de sentimientos hacia el bebé.

Afortunadamente la depresión posparto es tratable, pero siempre se debe recurrir a un experto de la salud quien dirigirá a la paciente con un terapeuta, quien a su vez decidirá si es necesario tomar algún medicamento para controlar la enfermedad mental que en algunos casos se pude agravar.

Y es que ante los ataques de ansiedad y pánico, las personas afectadas pueden comenzar a sentir pensamientos como lastimar al bebé o a ellas mismas, así como del suicidio. Este último síntoma se puede extender por meses si es que no se busca ayuda inmediata.

