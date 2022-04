Ola de calor: Usa estas PLANTAS para refrescar tu casa

Las plantas para interiores no sólo son ideales para decorar ciertos espacios de la casa como la sala de estar, el baño e incluso las recamaras, pues además del efecto estético que dan visualmente pueden ser la mejor opción para sobrevivir a la ola de calor a la que se enfrenta el país, ya que ayudan a mantener los espacios frescos.

Así que si tu casa se ve afectada por esta época de calor, lo mejor que puedes hacer para refrescar todos tus espacios es agregar algunas plantas que te ayudarán a regular las altas temperaturas que se pueden encerrar en el hogar y que ni siquiera al tener una buena ventilación se esfuman.

Con esta alternativa no tendrás que gastar una fortuna en equipo de ventiladores, pues las plantas son baratas y las más efectivas para garantizar refrescar la casa durante esta ola de calor y que sin duda te harán sentir más en contacto con la naturaleza al llevarlas al interior de cada uno de tus espacios.

Areca palma

Seguramente la has visto en la oficina, pues la areca palma y su toque tropical ayudan a purificar el aire en los espacios encerrados y además ayuda a regular la temperatura, por lo que gracias a su humedad el calor se absorbe por completo.

Una opción es colocar macetas con esta planta en los pasillos y rincones de la casa a los que no llega en su totalidad el aire de las ventanas. Ahora bien, es fundamental que seas muy cuidadoso con ella, ya que de no recibir la hidratación correcta o no contar con la tierra ideal, sus hojas comienzan a secarse progresivamente.

Mantén bien hidratada esta planta para olvidarte del calor extremo en casa.

Ficus

La segunda planta ideal para esta ola de calor es la ficus, que también ayuda a absorber las altas temperaturas y purifica el aire de los interiores para volverlo menos cálido y más fresco. Sin embargo, de llevarla a tu hogar es muy importante que consideres que tendrás que buscar el lugar adecuado para colocarla.

Pues según los expertos, necesitan espacios bien iluminados, pero en los que los rayos del Sol no la impacten directamente, por lo que los rincones son una buena opción. Además, el calor las hará mantenerse con un buen crecimiento, aunque no debes olvidar mantenerlas bien hidratadas.

Cuídala del Sol para que te ayude a mantener fresco el hogar.

Helecho de Boston

Por otro lado el Helecho de Boston te puede ayudar a regular la temperatura de tu casa gracias a sus altos contenidos de agua, algo que sin duda te hará pensar en ese toque tropical con el cual vencer la ola de calor; sin embargo, no todo son ventajas, pues deberás mantenerte muy pendiente de qué tan húmeda se encuentra.

Y es que para que sus efectos purificadores de aire surtan efectos es necesario que todo el tiempo se encuentre bien hidratada, por lo que antes de llevarla a casa debes tener en cuenta que requiere grandes cantidades de agua. Asimismo, no puede exponerse al Sol.

Debes tener mucho cuidado para que no se seque.

Laurel

Esta planta logra el mismo efecto que las anteriores, por lo que no tendrás que preocuparte por buscar otras alternativas para refrescar tu hogar.

La mejor parte es que a diferencia de otras plantas, el Laurel no requiere grandes cuidados o cantidades de agua, basta con buscar un lugar dentro de casa en la que pueda recibir un baño de Sol, pero sin que los rayos sean tan intensos y sobre todo que no esté expuesta por mucho tiempo.

Esta planta debe recibir los rayos del Sol.

Sábila

La sábila es una de las plantas más presentes en casa y además e perfecta para refrescar los espacios y purificar el aire. Mientras que el mejor espacio para colocarla es en la entrada, sala o recamara. A pesar de ello, debes considerar que todos los días deberás ponerla al Sol un par de horas para que reciba todos sus nutrientes.

La sábila también tiene propiedades medicinales.

micajitadeamor_colombia)

