Así puedes ganar masa muscular practicando solo yoga

El yoga es una de los ejercicios que mayor prestigio tiene en la edad adulta, al tiempo que ha comenzado a practicarse en edades más jóvenes. Es que tiene importantes beneficios para la salud desde el punto de vista cardiorrespiratorio, incrementando la flexibilidad y, según importantes estudios, ayudando a ganar masa muscular. Esto generará una menor tasa de mortalidad, por lo tanto dicha actividad pasó a ser una de las que tiene más adeptos.

De acuerdo a expertos, el yoga es uno de los mejores ejercicios para trabajar posturas suaves de estiramiento estático con un esfuerzo físico mínimo y lograr una respiración consciente para promover la flexibilidad y la relajación. Esta práctica no requiere ningún equipo extra para ser desarrollada, por lo tanto puede ser practicada por integrantes de cualquier estrato económico.

En este contexto, un grupo de investigadores desarrolló un estudio para evaluar los efectos del yoga en la salud. Más precisamente se intentó analizar la resistencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad y la adquisición de masa muscular después de 12 semanas de entrenamiento de este tipo. En consecuencia, se reveló que esta actividad será vital para las personas que no desean participar regularmente en ejercicios aeróbicos o de resistencia.

El ensayo, que reunió a 173 personas de China mayores de 18 años de edad, consistió en desarrollar un programa de formación de yoga que duró 60 minutos por sesión, enseñando la técnica de respiración y posturas de dicha disciplina. Como consecuencia, quienes respetaron las medidas adoptadas mostraron un incremento de la masa muscular en comparación del grupo de control.

Para ser más precisos, la salud muscular se vio afectada positivamente a través de la flexibilidad de la parte inferior de la espalda y de los isquiotibiales, que se incrementó significativamente en el grupo de yoga, pero no en el grupo de control. También se observó una ganancia de masa muscular en aquellas personas que habían realizado yoga, pero no en el grupo control. Esto puede ser debido a que ambos grupos empezaron sin una base de ejercicio físico y, al empezar a realizas una actividad algo intensa, las células musculares se adaptaron a ese nuevo estímulo. En consecuencia, en personas que realizan entrenamiento de fuerza no se mostrarán estos cambios.