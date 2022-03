Conoce los rincones de Los Ángeles que guardan lo mejor de las alfombras rojas

El destino angelino es un oasis de las "alfombras rojas" y donde el glamour se deja ver en cada centímetro del destino, por ello, no es de extrañarse que haya museos sobre este resplandor que solo se vive en Los Ángeles.

Recordemos que aquí comienza la temporada de premios que culmina con los premios Oscar en marzo y los Premios Emmy en abril.

Academy Museum of Motion Pictures

El Academy Museum of Motion Pictures es una institución de primer nivel dedicada al arte y la ciencia de las películas. Este espacio dinámico ofrece información inigualable sobre los equipos y los procesos detrás de reconocidas películas, incluidos teatros de última generación, vistas espectaculares desde la Dolby Family Terrace y una colección de más de 13 millones de artículos de películas como Star Wars, The Wizard of Oz, Black Panther, Jaws y otros ganadores de premios. Los visitantes pueden apreciar varias estatuillas de la Academia de películas ganadoras en la exhibición Stories of Cinema, en las cuales se incluyen los premios a filmes como Moonlight, Gravity y ET: el extraterrestre. Los visitantes también pueden convertirse en ganadores de un premio de Hollywood en la Oscar Experience, donde suben al escenario en la recreación del Dolby Theatre y dan su discurso de aceptación al recibir su propio Premio de la Academia.

Foto: Facebook @TheAcademyMuseum

Warner Bros. Studio Tour

Los recientemente renovados recorridos guiados por los estudios Warner Bros. representan la actividad perfecta para que los amantes del cine visiten memorabilia de populares películas y galardonados programas de televisión como Casablanca, Harry Potter, Friends y Wonder Woman. La visita también incluye una exhibición de sus películas destacadas del año en la que los visitantes pueden ver a sus aspirantes favoritos al Oscar y un escenario con sonido interactivo que explora todo el proceso para hacer una película, de principio a fin, dándoles una idea de cómo las películas ganadoras se vuelven realidad.

Foto: Facebook @wbtourhollywood

The Paley Center for Media: PaleyFest LA

Ubicado en Beverly Hills, The Paley Center for Media es el principal archivo público de programación de radio y televisión, con una colección internacional de casi 150,000 programas que abarcan casi 100 años de historia. A lo largo del año, el Paley Center celebra la televisión con una amplia gama de eventos que examinan el proceso creativo detrás del entretenimiento.

Producido por The Paley Center for Media y como cada año, el PaleyFest LA regresa de manera presencial del 2 al 10 de abril en el mundialmente famoso Dolby Theatre de Hollywood. PaleyFest es el principal festival de televisión del país, reúne a los fanáticos con las estrellas más populares y los talentosos creativos de la televisión. El evento de este año incluye emocionantes proyecciones y sesiones de preguntas y respuestas con los aspirantes al Premio Emmy, al igual que los elencos y equipos de producción de los programas This Is Us, Black-ish, Better Call Saul y más.

Foto: Facebook @PaleyCenter

Museo FIDM: El Arte del diseño de vestuario en el cine

La exhibición El arte del diseño de vestuario en el cine en el Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM) regresa este año a partir del 15 marzo y estará disponible hasta el 4 de junio, justo a tiempo para la temporada de premios. La exhibición reconoce los logros destacados en la industria del diseño de vestuario de las películas de 2021 y celebra la imaginación, la tenacidad y los logros de los diseñadores de vestuario cinematográfico que dan vida a los personajes de las películas.



La exhibición de este año incluirá además, disfraces de las películas favoritas de los fanáticos y de filmes nominados al Premio de la Academia de diversos géneros y estudios, para que los visitantes las conozcan a detalle, también contará con iteraciones anteriores que incluyen piezas de películas como Once Upon a Time in Hollywood, Joker, Little Women, entre otras.

El Museo de Hollywood

Ubicado en el histórico edificio Max Factor, el Museo de Hollywood cuenta con la colección de recuerdos más grande del mundo con más de 10,000 artículos que incluyen disfraces, accesorios, fotografías, guiones, pertenencias personales de estrellas y otros recuerdos de películas antiguas. Algunos de las piezas clave que se exhiben durante todo el año incluyen el vestido de noche de bodas de Marilyn Monroe, la bata de baño de Elvis Presley, la celda de la cárcel de la película El silencio de los corderos, los guantes de boxeo de Rocky, el látigo de Indiana Jones y muchos más.



Los visitantes también pueden conocer la historia del Paseo de la Fama de Hollywood, ver la primera película filmada en Technicolor y leer los mensajes en la pared del baño de la casa del actor Roddy McDowall, la cual está cubierta por notas y fotos de amigos famosos que lo visitaron durante las infames fiestas realizadas en su casa.

Foto: Facebook @TheHollywoodMuseum

Grammy Museum

A solo unos pasos del Crypto.com Arena en LA Live, el Grammy Museum cuenta con cuatro pisos de exhibiciones, experiencias interactivas y películas que celebran leyendas y ganadores de premios en la historia de la música. El museo también alberga eventos públicos y programas educativos que exploran los legados perdurables de todas los formatos de música grabada.

