Lunes sin carne: La propuesta para cuidar tu salud y el ambiente

En los últimos años y sobre todo con la llegada de la pandemia de Covid-19 se popularizaron los famosos lunes sin carne, una propuesta con las que miles de personas buscan cuidar el medio ambiente y también su salud; además de ahorrar un poco de dinero al dejar la proteína animal fuera de sus platillos.

Por otro lado, con esta campaña también se busca que a nivel mundial se disminuya el consumo de carne y que los platillos preparados tanto en casa como en otros espacios sean más verdes al ofrecer proteína vegetal, o bien, lo que se conoce como una dieta basada en plantas, que no debe confundirse con el veganismo, ya que éste es toda una postura ética que se opone a la explotación animal y que va desde no comer carne hasta no usar productos testeados en animales o accesorios de piel, por señalar algunos ejemplos.

Según Greenpeace México, el sólo hecho de fomentar esta propuesta en este día tiene un propósito que justo es crear un hábito para incluir más vegetales a las comidas diarias. "Según esta iniciativa, el lunes es el día en que las personas se acostumbran a su rutina semanal; por el contrario, los hábitos del fin de semana pueden ser olvidados y reemplazados por otras opciones", destaca.

(Foto: Pexels)

Consejos para bajar de peso: Elimina estos 3 alimentos y pierde kilos sin hacer dieta

De acuerdo con el sitio oficial de la campaña "Lunes sin carne" cualquier persona se puede sumar y para ello basta con que al inicio de la semana se sustituya la proteína animal para lograr hacer la diferencia. Además, destacan que desde el 2003 se han sumado a la propuesta más de 40 países.

Tanta es la influencia de proteger al medio ambiente y cuidar la salud de las personas que incluso escuelas públicas se han adherido a la campaña en Los Ángeles y Nueva York en Estados Unidos; Sao Paulo, Brasil; Medellín, Colombia, y en Argentina; mientras que hospitales de otras partes del mundo apuestan dejar fuera la carne de los alimentos al menos los lunes.

Sin embargo, la propuesta viene de muchas décadas atrás, pues "durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, la Administración de Alimentos de los EU instó a las familias a reducir el consumo de alimentos básicos clave para ayudar durante la guerra", advierte Greenpeace México.

(Foto: Pexels)

Mientras que ahora se puesta para recordar que "tu dieta salva el planeta", es por ello que te compartimos las cinco principales razones por las que al menos un día de la semana deberías apostar por opciones más saludables y libres de carne:

Combates el cambio climático y la deforestación

Ayudas a combatir la destrucción de vida silvestre

Ayudas a cuidar el agua

Te cuidas al tener una mejor salud

Cabe recordar que la industria ganadera, de donde se obtiene la carne, es reconocida por ser una de las principales causas de deforestación; además, los defensores de los derechos de los animales han acusado que a nivel mundial no se respeta el bienestar de los animales.

(Foto: Pexels)

Este es el alimento que debes evitar para prevenir el cáncer de colon

¿Cómo se pueden incluir más vegetales a las comidas?

Las opciones para dejar fuera a los animales de nuestros platos son muchas y si no tienes idea de por dónde empezar, el sitio oficial de los lunes sin carne pone a su disposición un recetario mundial que cuenta con recetas de varas partes del mundo. Para ello basta con ingresar a su página y compartir un correo electrónico al que te harán llegar el recetario.

Por otro lado, en Internet puedes encontrar cientos de alternativas veganas y vegetarianas con las que puedes cuidar una correcta ingesta de calorías; recuerda que comer más verde no significa "comer lechuga", ya que además de ensaladas, puedes comer desde los platillos más elaborados y gourmet, hasta aquellos con carnes vegetales y que el mundo entero ama como las hamburguesas, tacos o hot dogs.

Al explorar entre la gran cantidad de opciones que puedes preparar los lunes, descubrirás que ni la carne ni otros productos de origen animal son tan necesarios para preparar tus alimentos diarios como yogurts, panes, helado y, por supuesto, los guisos. Así que súmate a la campaña y come "carnitas" libres de contaminación para el planeta, de sufrimiento animal y de lo más nutritivas para tu salud y para la de tu familia.

SIGUE LEYENDO

¿Cómo elegir un pepino? Truco para saber si está maduro

¿Qué pasa si bebo licuado de plátano con avena todos los días?

3 remedios naturales para eliminar los mareos