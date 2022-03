¡Desde la cama! Baja de peso y tonifica tu abdomen con estos simples ejercicios

En muchas ocasiones nos quejamos porque no tenemos tiempo para hacer ejercicio, porque no hay espacio en nuestro hogar o porque no podemos pagar un gimnasio para hacer ejercicio y cuidar nuestra salud. Ese pretexto ya no es bueno, porque ahora ya podemos hacer un rutina desde nuestra cama.

Con estos ejercicios no será necesario levantarte de la cama y podrás hacerlo antes de levantarte y comenzar tu día. Así podrás tonificar tus músculos, bajar de peso y tener un abdomen de acero.

Además de la cama, no necesitarás nada más para hacer esta rutina de ejercicios. Sólo el peso de tu cuerpo y mucha actitud. Estos tres ejercicios te harán bajar de peso y tonificar todos los músculos de tu cuerpo.

Ejercicio 1

Colócate boca arriba, con las piernas ligeramente flexionadas y separadas. Después eleva la cadera y sostén esa posición. Este movimiento ayudará a tonificar los glúteos reducir la grasa del abdomen y la cadera. Son cinco series de 20 repeticiones cada una.

Este ejercicio ayuda a tonificar los glúteos y perder grasa

FOTO: Freepik

Ejercicio 2

Colócate boca arriba con las piernas estiradas y con los brazos al lado de los muslos. El ejercicio consiste en levantar las piernas en un ángulo de 90 grados y luego regresar a la posición inicial. Este ejercicio ayudará a tonificar el abdomen y a reducir la grasa.

Pierde grasa abdominal con este ejercicio

FOTO: Archivo

Ejercicio 3

Colócate en cuatro puntos. Ya que estés con las rodillas y las palmas de en la cama, lleva la pierna derecha hacia atrás hasta que quede completamente estirada. Después haz el ejercicio con la otra pierna. El movimiento de izquierda y derecha cuenta como un sólo movimiento. Son cinco series de 10 repeticiones cada una.

El movimiento con izquierda y derecha cuenta como una repetición

FOTO: Freepik

