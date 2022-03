¿No te deja dormir el calor? Sigue estos 7 sencillos consejos para que tengas dulces sueños

Se acerca la primavera y con ello los climas fríos del invierno han empezado a disminuir en la mayor parte del país por lo que los termómetros se elevan paulatinamente, prueba de ello se ha reflejado en los últimos días, situación que puede iniciar con los problemas que conlleva tener el insomnio por calor.

El calor agobia lo que genera estrés, por consecuencia se convierte en un factor para conciliar el sueño lo que implica no tener un correcto descanso que se verá reflejado al ser menos receptivos y estar contrariados luego de que el calor en el dormitorio nos desespere y haga dar un sin fin de vueltas en la cama.

7 sencillos consejos para dormir bien cuando hace calor

Según el profesor Kevin Morgan, exdirector de la Unidad de Investigación Clínica del Sueño de la Universidad Loughborough y Lisa Artis, del Consejo del Sueño en el Reino Unido, citado por la BBC, estos son algunos sencillos consejos para superar el insomnio por calor.

1. Rutinas

Es importante mantener la rutina sobre todo para la hora de dormir. El fuerte clima caluroso puede llevar a cambiar los hábitos; sin embargo, se debe evitarlo para no alterar el patrón de sueño, por lo que es muy importante ir a dormir a la hora de siempre.

2. Evita hacer siestas

No haber podido dormir bien durante las noches de insomnio por el calor, durante el día el cuerpo tratará de pagar factura al querer dar una siesta vespertina debido al estado aletargado que una noche de insomnio deja. No obstante se debe evitar a toda costa para no alterar la rutina de sueño para que sean ahora dos los motivos del insomnio.

3. Sábanas

Ha llegado el momento de guardar las sábanas gruesas y las cobijas de tigre para ir dejando la cama más fresca. Las sábanas de algodón son efectivas para absorber la transpiración del cuerpo, el cual a pesar de lo calurosa que puede llegar a ser la habitación, el cuerpo sin estar tapado en exceso, baja su temperatura por la noche.

4. Mantente fresco

La casa debe mantenerse lo más fresca posible. Durante el día se deben cerrar las cortinas o persianas para evitar que los intensos rayos del Sol entren al hogar. Asimismo, las ventanas del lado soleado de la casa deben estar cerradas para que no entre el aire caliente del exterior. Sin embargo, hay que abrir el resto de las ventanas para que refresque la brisa justo antes de ir a dormir.

Sábanas de algodón y mantener fresca la habitación para evitar el insomnio por calor. Foto: Pixabay

5. Ventiladores

Los ventiladores son los grandes aliados en los días calurosos, sobre todo si hay mucha humedad en el ambiente. Su uso estimula la evaporación y la transpiración lo que ayuda al cuerpo para que le sea más fácil regular la temperatura interna. En caso de no contar con un ventilador, se puede usar una bolsa de agua caliente con agua helada.

6. Hidratarse

Es importante tomar bastante agua durante el día, pero hay que evitar hacerlo con la misma frecuencia antes de ir a dormir. Aunado a ello, se puede usar calcetines fríos una vez que se colocaron en el refrigerador, con el fin de enfriar los pies que ayuda a bajar la temperatura general del cuerpo.

7. Elegir bien las bebidas

Mantenerse hidratado es fundamental, pero se debe tener cuidado con lo que se toma. Muchas bebidas tienen grandes cantidades de cafeína que estimula el sistema nervioso y hace que el cuerpo se mantenga activo y despierto. Hay que evitar tomar bebidas alcohólicas en exceso, aunque su consumo ayuda a dormir, hace que despiertes más temprano que hará tu sueño de peor calidad.

Para los próximos días en el Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica altas temperaturas que alcanzarán los 28 grados centígrados para este jueves, y para el viernes subirá el termómetro hasta los 29 grados.

