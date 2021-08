¿Sufres insomnio? Elimina estos malos hábitos que te roban el sueño

El insomnio es uno de los trastornos de sueño más frecuentes. Uno de los síntomas más conocidos es la dificultad que presentan las personas para conciliar o mantener el sueño, pues tardan mucho tiempo en quedarse dormidas o suelen despertar demasiado temprano. Otra de las consecuencias de este trastorno es la imposibilidad de descansar correctamente, lo que ocasiona letargo o somnolencia el resto del día.

Aunque podría parecer que los problemas para no dormir no representan un peligro elevado para las personas que los padecen, el hecho de no descansar correctamente puede afectar no solo la energía, sino también el estado de ánimo, el estado de salud, el desempeño laboral y la calidad de vida. De acuerdo con lo establecido por la Mayo Clinic, las personas adultas deben dormir entre siete y ocho horas por día, lo que podría verse afectado por este problema para conciliar el sueño.

El insomnio puede afectar la calidad de vida de quien lo padece. Foto: Freepik

¿Cuáles son las causas y síntomas del insomnio?

Las personas adultas suelen experimentar insomnio en episodios que pueden durar desde un día hasta una semana. Esto se debe a situaciones de estrés, ansiedad o hasta un acontecimiento traumático que debe tratarse con un especialista en psicología o psiquiatría. Sin embargo, también hay personas cuyos episodios son crónicos, lo que ocurre cuando no pueden dormir por un mes o más. Los malos hábitos de sueño, la mala alimentación, los horarios de trabajo y hasta los viajes pueden ser algunas de las causas principales de insomnio.

Entre algunos de los síntomas que indican la presencia de este trastorno del sueño se encuentran la dificultad para conciliar el sueño, despertarse durante la noche o muy temprano, sentirse cansado al despertar y durante todo el día, tener cansancio constante y somnolencia mientras se realizan actividades cotidianas, dificultad para concentrarse y cierta torpeza al realizar alguna actividad.

Hábitos que fomentan el insomnio

Comer mucho después de las 6:00 p.m. Ingerir alimentos pesados , con alta cantidad de grasas o proteína, puede ser una de las causas por las que se te dificulta conciliar el sueño. Además, esto podría traer consecuencias graves a tu metabolismo y a tu sistema digestivo, por lo que debes evitarlo a toda costa o, por lo menos, no irte a la cama inmediatamente después de cenar.

después de las 6:00 p.m. Ingerir , con alta cantidad de grasas o proteína, puede ser una de las causas por las que se te dificulta conciliar el sueño. Además, esto podría traer consecuencias graves a tu metabolismo y a tu sistema digestivo, por lo que debes a toda costa o, por lo menos, no irte a la cama inmediatamente después de cenar. Mirar el teléfono o la televisión antes de dormir: Los estímulos que representan las plataformas digitales para nuestro cerebro alteran los ciclos circadianos , encargados de los cambios físicos mentales, físicos y conductuales que se desarrollan a lo largo del día.

o la televisión antes de dormir: Los que representan las plataformas digitales para nuestro cerebro alteran los , encargados de los cambios físicos mentales, físicos y conductuales que se desarrollan a lo largo del día. Realizar siestas de más de 20 minutos: Al dormir más de 20 minutos durante el día se altera nuestro ciclo de sueño, lo que implica un problema que se repetirá durante los siguientes días. Además, el ciclo de sueño durante la noche es más reparador que si se realiza durante la tarde.

de más de 20 minutos: Al dormir más de 20 minutos durante el día se altera nuestro ciclo de sueño, lo que implica un que se repetirá durante los siguientes días. Además, el ciclo de sueño durante la noche es más que si se realiza durante la tarde. Tomar bebidas con cafeína: Aunque creas que puedes controlar perfectamente los efectos de esta sustancia, el consumo elevado de cafeína durante el día podría ocasionar una alteración en nuestra rutina, por lo que es recomendable no abusar de bebidas o alimentos que interfieran con nuestro ciclo de sueño-

Los malos hábitos de sueño pueden ayudar a remediar este trastorno. Foto: Freepik

¿Cómo mejorar mi calidad de sueño?

Evita usar aparatos como el teléfono celular, la tablet, la televisión o algún otro aparato que emita luz LED antes de irte a dormir, pues esta misma luz afecta la producción de melatonina en tu cerebro, la hormona encargada de indicarle a tu cerebro que es hora de dormir. Al alterar esta función, todos los ciclos de tu organismo se alteran. Otra de las alternativas que puedes implementar es realizar una meditación antes de dormir, lo que te permitirá disminuir la ansiedad y el estrés, relajando tu cuerpo por completo.