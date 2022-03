¿Qué sucede si duermo pocas horas?

El sueño es uno de los principales aliados de la vida diaria para proveernos de energía y vitalidad, por lo tanto resulta fundamental combatir el insomnio e intentar consolidar un buen descanso. Esto se debe a que, según especialistas, lograr dormir las 8 horas recomendadas beneficiará al organismo y, caso contrario, se podría generar un daño irremediable a tu cuerpo.

Para ser más preciso, de acuerdo a las obligaciones de cada uno, un adulto debe dormir entre 7 y 9 horas diarias, pero sabemos que el ritmo de vida imposibilita que se cumpla con este horario. Es por ello que diversos estudios médicos hacen hincapié en lo que podría pasar a tu cuerpo si no cubres las horas de sueño mínimas debido al insomnio. Esto se debe a que tener un descanso corto es un factor de riesgo importante y cuando el organismo está cansado presentaremos mal rendimiento laboral y social.

Mientras que conciliar el sueño con facilidad y lograr un óptimo descanso traerá diversos beneficios tales como lucir más joven. La explicación de esto radica en que se permite una reparación celular completa y en caso de padecer insomnio interrumpirás este proceso y lucirás con mayores daños que lo se considera normal.

Además, si no tenés un descanso ideal, tu cuerpo comenzará a degenerarse de manera mucho más veloz, te sentirás cansado e irritable, síntomas que se irán agravando con el paso del tiempo, por lo que debes de mantenerte alerta de que estos síntomas no empeoren. Y como si esto no fuera suficiente, se podrá ser más propenso a ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, obesidad, diabetes, depresión y ansiedad.

Foto: Pixabay

En este sentido, para tener un mejor sueño durante la noche, no padecer insomnio y lograr un descanso adecuado, especialistas sugieren implementar algunas tareas esenciales: evitar cenar grandes cantidades, hacer ejercicio durante la tarde, intentar no padecer estrés o ansiedad, dejar de usar dispositivos tecnológicos hasta tres horas antes de dormir.