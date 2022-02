Sandalias con botas: La tendencia más polémica de zapatos de 2022

En muchas ocasiones las grandes casas de moda han desatado importantes polémicas al presentar calzados que se salen de lo convencional y que incluso podrían provocar las risas de algunos, como pasó el año pasado cuando Balenciaga se alió con Crocs para lanzar un renovado diseño con tacón que desató una ola de memes.

Asimismo, las combinaciones pueden provocar el mismo efecto, como usar sandalias, zapatillas o mocasines con calcetas; de tal forma que no sorprende ver que algunas creaciones se queden en un "lo amas o lo odias" y todo parece indicar que la nueva apuesta de Louis Vuitton se encamina por ese eterno debate.

Pues la casa de moda francesa fusionó las sandalias con botas para crear una tendencia que puede acompañar a la perfección el street style, pero que apuesta a un toque diferente a lo que ya se conoce con botas que dejan una ligera abertura en la punta y por la cual se dejan al descubierto los dedos del pie.

(Foto: @TalithaKoum28)

Faldas asimétricas no pueden faltar en tu guardarropa esta primavera

Shootie, la combinación más polémica del momento

Una de las tendencias de calzado preferida desde hace unos cuantos meses son las botas que sin duda tomaron todos los terrenos, por lo que resulta imposible no verlas en cualquier look; sin embargo, no son el calzado predilecto para los próximos meses cuando las altas temperaturas nos llevan a buscar opciones más frescas como las sandalias.

Y para su colección de primavera-verano 2022, Louis Vuitton trajo la fusión perfecta entre estos dos zapatos que recibe el nombre de "shootie" y que se llevó mucho en las décadas de los 2000 y 2010 cuando se combinaron los botines de tacón con sandalias y que sin duda se convirtieron en los favoritos de muchos.

(Foto: @rafapg)

Sin embargo, ahora la tendencia regresó con botas chunky que ocultan los tobillos para dejar al descubierto los dedos con una cinta que recuerda mucho a las sandalias de broches que son las favoritas de muchos. Aunque algunos destacan que este diseño es magnífico, otros más aseguran que es bastante polémico y que no estarían dispuestos a usarlos.

Conociendo su diseño y haciendo memoria hacia más de 20 años, ¿te gustaría usar esta fusión de calzados?

(Foto: @rafapg)

SIGUE LEYENDO

¡Adiós Skinny jeans! Pantalones cargo son los nuevos leggings del 2022

¿Pagarías más de 30 mil pesos por estos zapatos? Son los más virales de Instagram

Animal print: El diseño que debes incluir en tus looks este 2022