14 de Febrero: ¿No tienes pareja pero sí muchos amix? Checa estos destinos mexas para ir en "bola"

Ya estamos a días del 14 de febrero pero no solo se celebra a las pareja, no, también se festeja a la amistad, a aquellas personas que han estado en las buenas, en las malas, en los confinamientos, las que ya son familia, etc.

Por ello, y para reforzar esos lazos inquebrantables te enlistamos algunos destinos en México para que vayas con todos tus amigos y vivan momentos únicos.

Arco del Tiempo Cintalapa, Chiapas

Este estado de la República Mexicana tiene muchos lugares ocultos que esperan a ser descubiertos, uno de ellos es el Arco del Tiempo. Este glorioso arco de piedra natural de 180 metros de altura, es uno de los más grandes del mundo y está ubicado en el cañón del río La Venta de Cintalapa. Lo mejor es que no se encuentra tan alejado de la capital, por lo que si planean visitar este destino, pueden hospedarse en un hotel en Tuxtla Gutiérrez desde $806 pesos la noche, para dos personas.

Tlalpujahua, Michoacán

Tlalpujahua es un Pueblo Mágico ubicado en la zona noreste del estado de Michoacán, un destino con el ambiente ideal para hacer fantásticos momentos, pues no hay nada mejor que recorrer las calles de este pueblo minero y disfrutar de su arquitectura y sus coloridas artesanías en compañía de tus seres queridos. Además puedes aislarte del mundo y disfrutar de un momento inolvidable con tu pareja, hospedándote en una romántica cabaña, desde $912 pesos la noche.

Comala, Colima

Comala el “Pueblo Blanco de América”, es un rincón lleno de magia e historias representadas a través del arte, sus bellas plazas, jardines y calles son un escenario perfecto para caminar y disfrutar con la mejor compañía. Puedes disfrutar de hoteles boutique, para mantener la privacidad y crear un ambiente más acogedor, desde $652 pesos la noche.

Xalapa, Veracruz

A pesar de ser la capital del estado Xalapa resguarda lugares poco conocidos que son ideales para buscar la aventura, como el paseo de los lagos, un lugar que conjunta 3 cuerpos de agua con frondosos jardines, en los que puedes disfrutar de un paseo en tándem o bicicleta de dos personas, mientras disfrutas de la vista y de los antojitos típicos del lugar. Puedes hospedarte en un lugar alto alejado del mundo, para observar toda la ciudad, desde $1,150 pesos la noche para dos personas.

Villahermosa, Tabasco

Este destino tiene un encanto excepcional del que podrán disfrutar, por ejemplo, en su ruta del cacao o si lo prefieren pueden visitar el Parque Ecológico Yumká una reserva donde hay animales que suelen habitar la región. Además de disfrutar del clima y descubrir porque Tabasco es conocido como un Edén, al alojarse en una maravillosa quinta con todo incluido, desde $1,984 pesos la noche para dos personas.

