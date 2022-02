14 de Febrero entre sábanas: checa estos hoteles en CDMX para celebrar el AMOR

Este 14 de Febrero tienes una cita con el amor pero para que este dulce momento se convierta es un mágico recuerdo, entonces embellece este día y checa las sorpresas que los hoteles de la Ciudad de México tiene para todos los enamorados.

Checa estas opciones que seguro te van a encantar

The Ritz-Carlton, Mexico City

Iniciando con una cena a la luz de las velas, The Ritz-Carlton, Mexico City ofrece un paquete para aquellos que desean disfrutar de este día desde la comodidad de su habitación. La maravillosa cena 200 metros más cerca de las estrellas es una experiencia completa que promete un menú exquisito de tres tiempos incluyendo un Romance Turndown para hacer de su cena una noche inolvidable.

En la agenda romántica está el domingo 13 de febrero con el delicioso Sky Brunch edición “Love is in The Air” para deleitarse y relajarse con un menú único a cargo del Chef Jonathan Félix que presentará sus signature dishes cocinados en horno Josper.

Sugerencia: Ordenar los cócteles inspirados en un poema de 14 versos que seguro serán el acompañamiento ideal para disfrutar sus alimentos.

Costo: $4,800.00 pesos mexicanos por pareja

Four Seasons Hotel, Mexico City

Este próximo San Valentín, Four Seasons ofrecerá retiros privados que incluyen una cena romántica en el emblemático restaurante de fine dinning Il Becco y un tratamiento en The Wellness House, ambos espacios ubicados al interior del hotel y perfectos para vivir una experiencia inolvidable y llena lujo este Día del Amor y la Amistad.

El masaje incluye un lavado y exfoliación de pies -potenciado por el encendido de una vela de intención-, junto a un copa de champagne y frutos rojos, que pueden degustar durante la aplicación del tratamiento inicial.

Sugerencia: No te pierdas la experiencia culinaria que incluirá una botella de Louis Roederer Brut Premier y un menú de cinco tiempos compuesto de platillos como un carpaccio de pulpo, aire de flor de azahar y aceite de jengibre; langostinos flameados con champaña, arroz cremoso de betabel y queso taleggio; papardelle con ragú de pato, queso pecorino y germinado de arugula, entre otros más.

Costo: Desde los 8,500 pesos mexicanos por persona

Sofitel, Mexico City

En Sofitel Mexico City Reforma vivirás una celebración romántica junto a tu pareja al reservar la experiencia “Romance the French Way”. Al llegar a su habitación les espera una botella de champagne o de vino espumoso junto a la “lettre d’amour”, la cual podrás redactar previo a tu estancia. Además, degustarán un “Cadeau au chocolat” que cautivará los sentidos, complementado con la oportunidad de deleitarte con las mejores vistas panorámicas de la Ciudad de México. A la mañana siguiente, disfrutarán de “un petit-déjeuner”, además de un late check-out en cortesía, disponible hasta las 3:00 pm, el cual les permitirá sumergirse en la alberca del piso 38 durante la mañana.

Sugerencia: Pide el menú “afrodisiaque” en el cual podrán disfrutar de platillos como crudo de atún aleta azul y betabel, jamón ibérico de bellota, ostiones, vinagreta de lima y jengibre, endivias, aderezo de nueces y crotones, coctel de camarones, canelones gratinados, hongos, queso de cabra trufado, coliflor y cherrys; además del toque dulce de postres clásicos franceses como macaron rosa de chocolate blanco, financier pistacho-frambuesa, bombón praliné-avellana, pâte de fruit «Tout Rouge», cookie de frambuesa y bite choco-almendra.

Costo: Desde los $3,200 pesos mexicanos por persona.

