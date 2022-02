Salud: ¿Qué pasa en mi cuerpo si diario desayuno huevo?

Sin duda el huevo es un alimento sumamente importante en la dieta de las familias en todo el mundo, ya que aporta proteínas y nutrientes que lo hacen destacar entre los más completos. Además se ha vuelto uno de los alimentos preferidos para desayunar debido a su versatilidad y las diversas maneras en las que se puede preparar.

Sin embargo, muchos aún se preguntan si consumirlo de manera diaria es nocivo para la salud, por lo que enseguida despejaremos esa duda. Y aunque algunos expertos aseguran que su consumo en exceso puede resultar dañino hay otros que opinan lo contrario. De acuerdo con un reciente estudio consumir huevo diariamente incrementa el riesgo de morir por diversas causas.

Entre éstas destacan las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Así lo dio a conocer la investigación titulada: "Egg and cholesterol consumption and mortality from cardiovascular and different causes in the United States: A population-based cohort study", en donde se constató que el riesgo de muerte en las personas aumentó un 7 % por cada medio huevo entero adicional ingerido al día.

¿Qué opinan al respecto los expertos?

El consumo de huevo se debe acompañar de una dieta saludable. FOTO: Pixabay

Los expertos en temas de salud y nutrición también tienen su propia opinión, respaldada de manera científica; por ello algunos aseguran que una persona que se encuentre estable de salud puede consumir hasta siete huevos a la semana sin que esta cantidad incremente los riesgos para su corazón o en su organismo.

Por su parte, el sistema público de salud de Inglaterra ha recomendado a la población reducir de preferencia el consumo de otros alimentos más dañinos para el organismo, como las salchichas, jamones, mantequillas y el aceite, ya que tienen un efecto negativo en la cantidad de colesterol en la sangre que la que puede aportar el consumo frecuente de huevo.

Mientras que el dietista Margaret Brown declaró en una entrevista para la BBC que sugiere reducir el consumo de huevo en aquellas personas que cuentan con altos niveles de colesterol en la sangre y limitar su ingesta a entre dos a tres piezas a la semana.

Los expertos recomienDan consumir un máximo de hasta 7 huevos a la semana. FOTO: Pixabay

Otra investigación sobre el tema, titulada "Moderate egg consumption and all-cause and specific-cause mortality in the Spanish European Prospective into Cancer and Nutrition" y publicada en "European Journal of Nutrition", destacó que el consumo de un huevo al día no produce efectos negativos en la salud de las personas.

Aunado a estos informes, los expertos en alimentación y nutrición precisaron que esto debe hacerse en el marco de una dieta balanceada, saludable y variada como puede ser la mediterránea, en la que se combinen alimentos como la carne y el pescado o la carne.

SIGUE LEYENDO:

Baja de peso en 3 días con este té de clavo; así debes prepararlo

5 alimentos que debes evitar a partir de los 30 años, si quieres bajar de peso

Esto es lo que sucede en tu cuerpo si desayunas papaya todos los días