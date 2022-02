5 alimentos que debes evitar a partir de los 30 años, si quieres bajar de peso

El paso del tiempo a veces no se siente en el cuerpo debido al ritmo de vida que tenemos, sobre todo llegar a los 30 años cuando algunas personas suelen no sentir el cambio por la juventud que aparentemente sienten tener aún, pero el cuerpo lo siente y nota los cambios.

En este contexto, la alimentación tiene que variar en la medida en que uno envejece, pues los alimentos que se debían consumir en la infancia eran diferentes a los de la adolescencia por el simple hecho de que el cuerpo tiene diversas necesidades, ya sea a nivel de nutritivo, vitamínico o energético.

Para estar sanos es importante prestar atención a lo que se consume. | Foto: Especial

¿Qué alimentos hay que evitar al llegar a los 30?

Si bien no se trata de eliminarlos definitivamente, es recomendable consumirlos en menor cantidad por la naturaleza de éstos, pues el cuerpo podría digerirlos de forma distinta a partir de los 30 años.

1. Pasta

Mucha gente ama este platillo por las diversas opciones en que se puede preparar y lo fácil que es hacerlo, sin embargo será mejor reducir su consumo ya que la pasta son carbohidratos procesados y refinado, asimismo contiene niveles glucémicos muy altos. Abusar de ella podría provocar aumento de peso, pues sería mayor el riesgo de diabetes y de enfermedades coronarias.

Mucha gente ama la pasta, pero lo mejor es consumirla con moderación. | Foto: Especial

2. Margarina

Erróneamente se cree que la margarina es más saludable que la mantequilla y por eso muchas personas han decidido sustituir una por otra, esto es falso debido a que existen grasas trans en muchas margarinas, en su lugar se podría usar aceite de oliva en crudo que es más sano.

3. Pan Blanco

Quizá no es sorpresa para algunos que comer este tipo de pan no es saludable, ya que al estar compuesto por almidón principalmente, su consumo no es recomendable, pero siempre existe la opción de sustituirlo por pan integral elaborado con grano entero.

Reducir el pan blanco es una buena opción para mantenerse sanos. | Foto: Especial

4. Yogur con fruta

Esta clásica combinación puede no ser del todo una buena opción, pues es demasiada azúcar, ya que al menos el yogur contiene 24 gramos de azúcar, más la que contenga la fruta. Aunque a muchos les gusta comerlos juntos, lo ideal es no hacerlo, pues al consumir tanta azúcar se acelera el proceso de descomposición de la piel reduciendo la producción de colágeno y elastina.

5. Carne rojas

Existen muchos amantes de este tipo de carne en todas su presentaciones, pero este alimento no sólo aporta proteínas, sino grasas saturadas lo cual puede reflejarse en el aumento del colesterol malo. Asimismo, consumirla fomenta la posibilidad de adquirir una enfermedad cardiaca. Lo ideal es consumirla con moderación después de los 30 y antes de ser posible.

