¿Es bueno ir a dormir sin cenar? Esto dicen los expertos

Cientos de personas suelen evitar cenar por miedo a engordar o por la creencia de que no es bueno irse a la cama tras haber ingerido alimentos; sin embargo, la opinión de los expertos es totalmente diferente, pues aseguran que no es bueno para la salud saltarse esta comida, sobre todo si tu estilo de vida no te permite desayunar a primera hora.

Tal y como lo lees, tanto el desayuno como la cena conforman las comidas más importantes del día y aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para que no pongas en riesgo tu salud con un descontrol de glucosa y falta de energía, así como los horarios que debes de seguir para mantenerte sano.

3 batidos naturales que ayudan a fortalecer tus pulmones

No cenar puede afectar tu salud

Si crees que el saltarte la cena te puede ayudar a bajar de peso, cometes un error, pues es justo durante las horas de descanso cuando el cuerpo se encarga de terminar de absorber las proteínas de los alimentos, por lo que el evitar comer en la noche puede provocar una deficiencia de nutrientes y ralentizar el metabolismo.

Por otro lado, si tienes alguna enfermedad como diabetes seguramente sabes que lo ideal es comer cada cuatro horas para evitar los conocidos "picos de glucosa", ya que al presentar niveles altos o bajos de azúcar en sangre pueden provocar malestares como dolor de cabeza, náuseas o fatiga.

Asimismo, durante la noche y mientras el cuerpo descansa, se puede regular de la forma correcta y óptima los niveles de azúcar en la sangre, por lo que es una excelente ventaja para la salud cardiovascular y para ello sólo debes evitar comer muy tarde, ya que según Harvard, esto también puede detonar enfermedades como diabetes tipo 2.

(Foto: Pexels)

Sin embargo, antes de comenzar a planear tu cena, debes de tener en cuenta que se trata ingerir alimentos ligeros y que no te provoquen agruras u otros malestares que te impidan descansar. Algunas opciones nutritivas para cenar son frutas, verduras e incluso proteínas como el pollo; asimismo, se recomienda evitar comer productos ricos en harinas.

En cuanto a los horarios ideales para la cena se recomienda que el último bocado que ingieras sea de dos a tres horas antes de ir a dormir. Por otro lado, los expertos en salud han llegado a la conclusión en varios estudios que entre la cena y el desayuno debe de haber un mínimo 10 horas, aunque otros más varían entre las 12 y 14 horas.

3 hábitos diarios de tu alimentación, que están dañando tu cerebro

¿Qué malestares provoca no cenar?

Además, se sabe que si constantemente te saltas las cenas, al día siguiente puedes experimentar dolores de cabeza y falta de concentración, sobre todo si lo combinas con la falta de sueño, pues muchas personas sufren de insomnio o están acostumbradas a dormir pocas horas. Recuerda que para un descanso optimo debes de dormir de seis a ocho horas.

Por otro lado, los expertos aseguran que si durante las primeras horas del día no te es posible desayunar, puedes comenzar a tener mal humor y estar más irritable de lo normal. Así que cuida tu salud y procura no saltarte la cena y mucho menos comer muy tarde.

SIGUE LEYENDO

5 hábitos diarios que dañan la salud de tus ojos

Diabetes: ¿Cenar tarde afecta el control de la glucosamina? Esto dice Harvard

Esta es la rutina de belleza de las coreanas para tener el cabello HERMOSO