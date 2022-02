¿Cuáles son las diferencias entre Diabetes Tipo 1 y Tipo 2? Características y síntomas de cada una

La diabetes es una enfermedad que preocupa a miles de mexicanos, pues desde el año 2000 se había convertido en la principal causa de muerte entre mujeres y hombres, pero eventualmente fue desplazada por el Covid-19 siendo esta la principal causa de muerte en el primer semestre de 2021.

Esta enfermedad suele estar estrechamente relacionada con el estilo de vida y hábitos, pues México es el primer lugar a nivel mundial en obesidad la cual es una fuerte afectación a la salud que puede derivar en otras complicaciones y enfermedades, uno de los aspectos más preocupantes es que también está afectando a los niños.

¿Qué es la diabetes?

Cuando una persona padece diabetes significa que el azúcar (o glucosa) en la sangre se encuentra en un nivel elevado debido a que el cuerpo no produce o utiliza de forma adecuada la insulina, hormona encargada de ayudar a las células para que transformen la glucosa (que se obtiene a través de los alimentos) y que ésta se transforme en energía.

Si no hay suficiente insulina, la glucosa se mantendrá en la sangre y eventualmente este exceso traerá graves complicaciones.

La diabetes fue por mucho tiempo la primera causa de muerte en México. | Foto: Especial

Diferencias entre la Diabetes Tipo 1 y Tipo 2

La Diabetes Tipo 1 se desarrolla cuando el cuerpo produce muy poca insulina o no la produce asimismo y se le diagnostica a niños o adultos jóvenes, quienes tienen que aplicarse inyecciones de insulina o una bomba de insulina que la administra de forma continuada.

Mientras que la Diabetes Tipo 2 se les diagnostica con frecuencia a aquéllas personas con sobrepeso, con antecedentes familiares de diabetes que no hacen suficiente actividad física y que ya son mayores.

La obesidad es un factor que hace a las personas propensas a desarrollar diabetes. | Foto: Especial

Causas, síntomas y prevención

Entre las causas se encuentra la prediabetes que es cuando las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina, es así que el páncreas produce más insulina para intentar que estas células respondan. El páncreas no soportará este ritmo y eventualmente provocará Diabetes Tipo 2.

Aunque quienes padecen este tipo de diabetes no detectan algún signo sin embargo, si los niveles de azúcar son altos las personas pueden llegar a tener una visión borrosa, excesiva sed, cansancio y la necesidad de orinar con frecuencia. No obstante siempre lo más recomendable es acudir al médico y no sólo basarse en los síntomas.

La Diabetes Tipo 2 no es reversible, pero puede llevarse un monitoreo para verificar que no haya complicaciones. | Foto: Especial

Este tipo de diabetes puede traer complicaciones como el riesgo de tener un ataque al corazón, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, ceguera y en casos extremos, alguna amputación. Es así que para prevenir la Diabetes Tipo 2 es importante consultar con un médico las opciones para detener la prediabetes a través de un cambio en el estilo de vida, como bajar de peso saludablemente con una alimentación balanceada y con actividad física regular.

El tratamiento para la Diabetes Tipo 2 se basa especialmente en lo mencionado anteriormente, además de las indicaciones del médico referentes a la insulina y otros medicamentos que ayuden a controlar los niveles de azúcar. Otro aspecto que será importante cuidar es la presión arterial, el colesterol y llevar un control de los estudios necesarios.

