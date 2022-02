Salud: 3 hábitos que no sabías que te pueden dañar los riñones

Una buena alimentación y buenos hábitos alimenticios son fundamentales para mantener una buena salud. En esta ocasión vamos a presentar tres actividades cotidianas que no sabías que pueden dañar tus riñones. Después de esto podrías cambiar algunas costumbres de tu día a día.

Los riñones son de mucha importancia en el cuerpo humano. Es la fuente principal de purificación, es decir, son los encargados de eliminar los desechos y el exceso de líquido en el cuerpo. Gracias a esto, es de suma importancia mantenerlos sanos. Lo que pocos saben es que existen algunas actividades cotidianas que pueden dañar su funcionamiento.

Un punto importante por el que se deben mantener en buen estado tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo entero, ya que beneficia a los nervios, músculos y a otros tejidos. Además, es un generador de hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producción de glóbulos rojos y a mantener fuertes los huesos.

Qué los daña

Beber poca agua: La hidratación es fundamental para el funcionamiento de estos órganos, por lo que en caso de no hacerlo puede traer repercusiones a largo plazo. El problema renal que vendría tendría que ver con la poca agua para drenar los desechos, es decir, no poder realizar su trabajo con facilidad. El problema tiene que ver con no poder sacar las toxinas del cuerpo, mismas que se acumularán en la sangre.

No hacer actividad física: El no tener una vida físicamente activa puede ser perjudicial para las personas en muchas formas, siendo los riñones uno de los primeros que pueden sufrir afectaciones. Un punto importante para evitarlo puede ser salir a caminar todos los días.

Retener la orina: El no ir al baño en los momentos adecuados es bastante normal, ya que muchas veces dan ganas cuando están haciendo algo importante o no tienen un baño cerca, pero el hacerlo de forma continua puede terminar en un gran problema para los riñones y en las vías urinarias, ya que aumenta la presión a la hora de salir.

