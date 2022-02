¿Piel fría o cálida? Descubre el TRUCO definitivo para saber qué colores te favorecen

Conocer tu tipo de piel es de extrema importancia a la hora de decidir qué colores quieres usar, ya sea en el maquillaje o en tu ropa, pues hay algunos que te lucirán más que otros y eso depende de la tonalidad que predomina en ti, es decir, puedes tener la piel fría o cálida e incluso neutra.

Lo anterior es un secreto de belleza que no todo el mundo conoce y que no es tan fácil de dominar, pero de lograrlo lucirás fantástica y hermosa, ya que resaltará algo en ti y tu piel se verá más viva y radiante que nunca. Pues escoger los colores que no te favorecen te dan una imagen más desenfadada al mismo tiempo que ocultan tus mejores rasgos.

Es por ello que te contamos todo lo que debes de saber sobre tu piel y los colores, además de por qué unos favorecen más que otros.

(Foto: Pexels)

3 trucos de belleza para prevenir las arrugas

¿Qué son las pieles frías y cálidas?

Debes tener en cuenta que esto va más allá de decir "soy morena" o "soy blanca", pues importa cuáles son los rasgos que se tienen en la piel y con ello nos referimos a descubrir si la tonalidad es cálida o fría, ya que entender esto te puede ayudar a seleccionar tu paleta de colores y lucir fantásticas.

Para ello existen varios métodos, aunque hay dos que son de lo más fácil; la primera de ellas es prestar atención a las venas de tus muñecas y ver de qué color son. De acuerdo con los expertos, si el color de éstas es azul, es más que claro que la piel es fría; mientras que si las venas destacan por ser verdes, tu tipo de piel es cálida. Sin embargo, no es la opción más efectiva, ya que hay personas a las que se les marcan las venas azules y verdes, en estos casos el tipo de piel es neutra y por lo tanto, les va bien una amplia gama de colores.

(Foto: Pexels)

La otra opción es colocarte frente a un espejo y tomar dos prendas, una que corresponda a la paleta de colores cálidos y otra a la de los fríos. Ponlas cerca de tu piel y presta atención a cómo una de ellas resalta y llena de luz tu rostro y la otra genera un tono más bien opaco e incluso puede resaltar imperfecciones como las ojeras.

La lista de colores que te favorecen

Una vez que determinaste cuál es tu tipo de piel basta con comenzar a agregar a tu día a día los colores que mejor te van; recuerda que los puedes utilizar en ropa, accesorios y maquillaje, pues en conjunto te harán lucir radiante.

PIELES FRÍAS. Debes usar colores como el azul, verde azulado y opaco, morado, violeta, rosa, lila, gris y plata, negro, vino o rojo azulado, además de todos aquellos tonos pastel.

(Foto: Pexels)

PIELES CÁLIDAS. En este caso, usa los colores café, beige, miel, tierra, dorado, cobre, bronce, coral, tonos nude, naranja, amarillo y rojo anaranjado o granate.

Por otro lado, es importante destacar que aunque este es el truco definitivo para saber qué colores de van bien y cuáles no, puedes usar todos con los que te sientas cómoda, incluso si no son los ideales para tu tipo de piel.

SIGUE LEYENDO

Estos son los colores de uñas que debes usar en primavera 2022 según tu tono de piel

Bikinis: Los diseños que debes llevar esta primavera 2022, según las famosas

6 ejercicios para bajar de peso mientras ves Netflix desde tu sillón, ¡Inténtalo!