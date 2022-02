San Valentín: 5 mejores regalos que puedes dar este 14 de febrero

El día de San Valentín es uno de los más esperados del año, pues es una de las primeras grandes celebraciones tras las fiestas decembrinas y tiene el pretexto perfecto para reunirse en nuestra pareja o amigos (porque sí, el 14 de febrero también festeja la amistad), así como para dar y recibir los mejores regalos.

Sin embargo, sabemos que escoger qué regalar no suele ser la tarea favorita de muchos ya sea por falta de imaginación, de tiempo o por no conocer los gustos de la persona a la que se desea entregar. Y es que no podemos negar que incluso conociendo a una persona al cien por ciento, el temor de que no le guste nuestro presente está más que presente.

Es por ello que te recomendamos que con varios días de anticipación preguntes de forma discreta qué es lo que siempre ha querido recibir, pues a todos nos gusta sentirnos escuchados, o bien, apostar por regalos fuera de lo común y que además les sean útiles como algún objeto, así como regalar una experiencia que recuerden toda la vida.

A continuación te compartimos cinco ideas de regalos poco convencionales que le puedes hacer tanto a tu pareja como a tus amigos este 14 de febrero y que te podemos afirmar, ¡amarán y recordarán siempre!

14 de Febrero: ¿Cómo usar las apps de citas Bumble y Tinder?

Boletos para conciertos

No hay persona en este mundo que no ame los conciertos y tras varios eventos cancelados de emergencia como medida para prevenir contagios de Covid-19, no habrá mejor sorpresa que llegar con tu persona especial y darle de regalo un boleto para ir a ver a su artista favorito.

Este 2022 México ya se prepara para una larga lista de conciertos, averigua si su cantante o banda favorita vendrá y darle la sorpresa de disfrutar de su música en vivo.

(Foto: Pixabay)

Ropa

La opción perfecta para regalar en toda ocasión y por lo tanto este 14 de febrero, es la ropa, en especial si se tratan de prendas básicas del guardarropa, pues además de ser un detalle increíble, los dueños le darán un muy buen uso.

Por otro lado, si eres de las personas romántica, puedes buscar piezas similares con las que te puedas combinar junto a la persona a la que quieres hacerle un regalo, en especial si se trata de tu pareja. Sin embargo, es importante destacar que no nos referimos a las clásicas sudaderas de "Queen" y "King", pues eso es muy de la década de 2010, apuesta por los colores, formas y prendas.

(Fotos: @seosum, @k_ehd, @dosirak_hansol)

Cenas románticas

Los famosos siempre nos han demostrado que las cenas románticas son la mejor opción para festejar en cualquier día del año y qué mejor que hacerlo en San Valentín, pero para salir de lo convencional olvida la idea de ir a restaurantes lujosos, algo organizado en casa puede ser mejor.

Basta con ver las lujosas fiestas que Belinda y Christian Nodal han realizado para festejar en más de una ocasión. Tomando ese ejemplo como base, puedes organizar una cena casera, preparar un espacio en la sala o jardín y con ayuda de un proyector hacer una sala de cine en casa para una velada inolvidable.

Además, para las personas que están solteras, esta idea puede ser un magnífico pretexto para reunir a todo el grupo de amigos y con ello regalarles una experiencia inolvidable que no se comparte con cualquier grupo de personas.

(Foto: Pixabay)

Viajes

Otra alternativa es organizar un viaje de máximo dos días fuera de la ciudad en el que puedan reconectar con la naturaleza, realizar actividades como aventarse de un paracaídas, o simplemente escapar a la playa más cercana para disfrutar del mar y del Sol.

(Foto: Pixabay)

Juguetes sexuales

Si eres una persona abierta tanto con tu pareja como con tus amigos y te tienen la confianza necesaria para hablar libremente de su sexualidad, los juguetes son la opción ideal.

Además, opciones hay muchas y si estás considerando esta opción es porque seguramente la persona a la que le quieres hacer el regalo ya te ha hablado sobre su interés por tener juguetes sexuales con los cuales experimentar algo nuevo. Y si se trata de su pareja, ambos pueden disfrutar de este detalle.

(Foto: Pixabay)

