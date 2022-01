Las canciones más bonitas para dedicar el 14 de febrero

Ya viene el14 de febrero, también conocido como el Día del Amor y la Amistad, una fecha muy importante para algunas personas, en la que suelen tener algún detalle con su pareja para demostrarle el cariño y agradecimiento por todos los momentos compartidos.

Si aún no sabes que obsequiarle a tu persona especial o crees que no es suficiente con una comida o cena romántica, o algún detalle material, quizá podrías pensar en dedicarle una canción que exprese lo que sientes por él o ella, y te recuerde siempre que suene en la radio.

Aquí te compartimos unas rolitas muy románticas que a más de una personas les ha provocado un gran suspiro, le ha enchinado la piel o incluso le ha conmovido hasta las lágrimas de la emoción.

Ella es

El cantautor mexicano Leonel García invitó al uruguayo Jorge Drexler a interpretar una bella canción llamada Ella es, fue lanzada en 2014 y nominada al Premio Grammy Latino a la Grabación del Año en 2015. El coro de esta romántica canción dice:

Ella es, lo sé

La casa que tanto yo busqué

La vida que quiero proteger

Ella es

Ella es, no hay más

Ahora mi guerra quiere paz

El tiempo al fin deja de correr

Ella es



Algo sucede

Esta canción forma parte del séptimo álbum de Julieta Venegas; fue lanzado en 2015 y se caracteriza por un estilo musical muy fresco. Este tema es ideal para aquellas personas que aún se encuentran en una de las etapas más emotivas y alegres de una relación de pareja: el enamoramiento. Asimismo, para expresarle a tu pareja o posible pareja toda la emoción que te genera su presencia en tu vida y los deseos de que se conozcan más.

Quiero conocerte y que me conozcas

Si vienes a mi, no quiero fingir

Abro la puerta y te cuento todo

Quiero mostrarte lo que soy

Y el aire que respiro

Y como cambio, contigo

Algo sucede



Love song

Si prefieres dedicar una canción de rock clásica y con una letra profunda, muy al estilo de The Cure, podrías contemplar Love song, la cual fue lanzada en 1989 y ha sido uno de los sencillos más exitosos de esta banda inglesa en Estados Unidos. La canción fue escrita por Robert Smith, el vocalista del grupo. Esta canción es ideal sobre todo para aquellas parejas que han atravesado por diversas crisis, pero a pesar de todo se mantienen juntas.

Da igual la distancia,

siempre te amaré.

Da igual el tiempo que me quede,

siempre te amaré.

Da igual las palabras que diga,

siempre te amaré,

siempre te amaré

Tu sonrisa inolvidable

Es un tema del argentino Fito Paez que habla sobre la ilusión que surge durante los primeros encuentros con las personas que nos atraen. Forma parte del álbum "Abre" de 1999. Cuenta la historia de una persona que se ha enamorado de una mujer en Madrid. Porque siempre hay personas que nos marcan, esta canción es la indicada para dedicar a quien dejó una huella imborrable en nosotros.

Y te soñé y te pensé

En bibliotecas, en hoteles desvarié

No conocí otra mujer

Con esa diáfana mirada y esa piel

Y me escribiste las postales argentinas

Y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez

Y hoy que los huesos crujen por las humedades

Tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien

