Netflix: Doramas para ver en San Valentín y disfrutar del amor

¡Las mejores series para ver en San Valentín! Un nuevo mes ya comenzó y Netflix se pone romántico con los estrenos en series y películas para el 14 de febrero. Si iniciaste el año soltera o no tienes planes para salir con tu pareja, arma un maratón para celebrar el día del amor y la amistad.

La plataforma de streaming, sigue apostando por el entretenimiento de Asia, su más reciente estreno fue "All of Us Are Dead", la nueva serie zombie que ya se posicionó en el #1 a nivel mundial. Además, llegarán muchas novedades en series coreanas para el mes del amor.

En vísperas del San Valentín, Netflix prepara el lanzamiento de doramas románticos para adultos con los que podrás celebrar esta fecha. Incluso puedes utilizar Netflix Party para verlos junto a tu pareja o tu mejor amiga a la distancia. Checa estas recomendaciones.

Dramas en Netflix para ver este 14 de febrero

Amor Artificial

Se estrena el 15 de febrero, el dorama sigue la vida de una mujer que trabaja con una inteligencia artificial, dicho ente tecnológico se enamora de ella, por lo que hace todo lo posible por transferirse a la conciencia de un hombre para intentar conquistarla.

Como peces dorados

El dorama se estrena en San Valentín, la trama sigue la vida de un grupo de seis mujeres aburridas de su matrimonio, por lo que comienzan a romper los límites de la fidelidad al ser infelices con sus parejas. Sakura Hiraga es una joven que dejó atrás su sueños, se casó y vive llena de lujos.



Sin embargo, es abusada por su esposo y se siente atrapada como un pez dorado. Su vida cambia tras conocer a un hombre que la hace escapar de su desamor.

Love And Leashes

El 11 de febrero llegará el nuevo dorama para adultos, el cual retrata la vida de un hombre frío, pero que es muy querido por sus compañeras de trabajo. Él oculta un gran secreto, pero es descubierto por una empleada, quien por accidente abre uno de sus paquetes, en cuyo interior se encuentran unas correas. Primero piensa que se trata de una mascota, pero en realidad se da cuenta del fetiche que tiene el protagonista, por lo que ambos iniciarán una relación muy atrevida.

