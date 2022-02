14 de Febrero: ¿Cómo usar las apps de citas Bumble y Tinder?

Este 14 de febrero se celebrará en México y otros países el Día del Amor y la Amistad, razón por la que muchos solteros están buscando tener una cita y conocer nuevas personas, y una de las mejores formas de hacerlo en la actualidad son las apps, por lo que a continuación te diremos cómo usar Tinder y Bumble, dos de las más populares.

Tinder se ha convertido en una de las aplicaciones más populares del momento para ligar; es muy utilizada por jóvenes, aunque está desarrollada para todas las edades y países del mundo. Ésta te "permite añadir Intereses a tu perfil y conectar con personas que comparten tus intereses".

Bumble se caracteriza por ser una app de citas donde las mujeres dan el primer paso, motivando a que ellas tengan la iniciativa. Según la propia compañía "ellos facilitan a los usuarios una forma segura, ya sea para ligar, crear contactos profesionales o hacer amigos".

¿Cómo usar Tinder?

Tinder se fundó y fue lanzada para iOS en agosto de 2012 y aunque ha cambiado y se le han añadido mucha opciones, los conceptos básicos siguen siendo los mismos. Actualmente también puedes descargarla para Android, a continuación te dejamos los links.

El primer paso para entrar a la famosa app es descargarla, es gratis a menos que quieras pagar por algunos extras. No tienes que dar ni tarjeta de crédito ni método de pago de ningún tipo en un primer momento. Luego crea un perfil, el cual es imprescindible vincular con Facebook o dar un número de teléfono.

También se te pedirá dar los siguientes datos:

Correo electrónico

Nombre

Edad

Subir al menos una foto de perfil.

Cuando entras por primera vez, Tinder te va a pedir que elijas tus "Opciones de descubrimiento" para limitar el rango de las personas que pueden ver tu foto, y tiene tres criterios: el género (hombre/mujer), la cantidad máxima de kilómetros que te separan de tu posible cita, y el rango de edad de la persona que buscas.

Además, puedes ampliar tu perfil con una descripción de hasta 499 caracteres, así como dar información sobre tu profesión o empresa en la que trabajas. Con esta tus potenciales ligues sabrán algo más de ti antes de darte like o no. Lo primero que se ve es la foto principal, la cual se puede identificar por su marca de agua de estrella.

Una vez dentro, verás que te aparecen unas tarjetas con el nombre, la edad y una foto de personas que estén en tu ciudad o área para que deslices hacia la derecha o hacia la izquierda, y a continuación te decimos que significa cada movimiento.

Deslizar hacia la derecha: Like (Me gusta)

Deslizar hacia la izquierda: Dislike (No me gusta)

Deslizar hacia arriba: Superlike

Cuando le has dado like a una persona y ella a ti, se producirá el llamado Match. Eso significa que ambos se gustan y que pueden comenzar a hablar por un chat privado. En Tinder no puedes hablar a nadie que no te haya dado like a ti antes.

¿Cómo usar Bumble?

Bumble es muy similar a otras aplicaciones y de la misma forma que en Tinder lo primero será descargar la app, la cual se puede utilizar tanto en Android como en iOS, a continuación te dejamos los links.

Para usar Bumble debes crear un perfil, subir fotos y empezar a hacer match con las personas que te gusten. Los perfiles están verificados para evitar engaños o robo de identidad y la aplicación también ha prohibido la discriminación. A diferencia de otras apps, también puede servir para hacer negocios o conocer amigos.

En los matches heterosexuales en Bumble, la mujer debe dar el primer paso. Una vez que se logre, la mujer tiene 24 horas para iniciar la conversación o la conexión caduca.

Mientras que en los matches entre personas del mismo sexo, cada persona tiene el poder de dar el primer paso. Luego, la otra persona tiene 24 horas para responder o la conexión caduca.

"Recibir una notificación de que a alguien le gustó tu perfil significa que estás en el camino de hacer buenas conexiones", explican en la página de la aplicación. Esta notificación se envía cuando alguien deslizó a la derecha en tu perfil, pero no significa que tengas un nuevo match, ya que este se hace una vez que ambos usuarios deslizaron a la derecha en el perfil del otro.

En julio de 2021 la aplicación sorprendió a sus millones de usuarios con el anuncio de la llegada de nuevos restaurantes bajo el nombre de Bumble Brew, espacios que contarán con un lugar para hasta 80 personas y espacios privados para cenas más “íntimas”. El primer establecimiento estará ubicado en el barrio de Nolita, en Nueva York,

