Año Nuevo: 3 rituales para atraer la abundancia a tu hogar este 2023

Las fiestas decembrinas están por finalizar y luego de un fin de semana cargado de regalos, reuniones y platillos deliciosos con motivo de la Navidad, el mundo entero está pensando en lo que se vivirá el próximo sábado 31 de diciembre, cuando por fin se despida al 2022 para darle paso al 2023 con los mejores propósitos y metas para conquistar el nuevo año. Por supuesto, la fecha también amerita toda una celebración e incluso un brindis con la mejor bebida, pero no es todo en la lista.

Y es que mucho antes de poner las 12 uvas en la mesa, mismas que representan un propósito por mes para el Año Nuevo, muchas familias acostumbran realizar rituales con los cuales atraer la buena suerte, el amor, la prosperidad o la abundancia y que los resultados se vean reflejados en todas las personas que habitan en una misma casa. Así que si todo lo anterior está entre tus metas para el 2023 no dudes en aplicar lo siguiente en tu hogar.

No olvides que en todos los casos, los rituales se deben de realizar días antes del 31 de diciembre, o bien, horas antes que recibas a tus invitados en tu hogar, para así no sólo purificar el espacio, sino también propiciar que la mejor energía se almacene en cada rincón e impregne a tus seres queridos para llenarlos de abundancia. Una de las mejores partes de estas ideas es que no son exclusivas, es decir, que las puedes mezclar con otros rituales que te ayuden a atraer otros elementos como el amor al meterte debajo de la mesa o simplemente viajar más al salir con maletas a la media noche.

Encender velas siempre será una buena forma de acompañar tus rituales. (Foto: Pexels)

¿Los pones a prueba?, no te tomarán mucho tiempo ni esfuerzo

Como sabemos que los últimos días del año suelen ser complicados ante los preparativos para disfrutar en familia, además de realizar las compras de último momento e incluso cumplir con los labores del trabajo para quienes no tienen vacaciones en esta temporada, compartimos algunas de las apuestas que no requieren demasiado tiempo y esfuerzo, por lo que se pueden realizar hasta antes de la media noche del Año Nuevo.

Decoración con cuarzos

Es posible que el primero de estos rituales ya lo hayas visto e incluso confundido con la decoración y aunque esa parece ser su intención, lo cierto es que esconde mucho cada piedra preciosa ya que se sabe que los cuarzos son ideales para atraer las buenas energías y entre ellas destaca la abundancia, suerte y prosperidad. Una de las mejores partes es que se pueden colocar de todo tipo, incluyendo las piedras de nacimiento o las que mayor espiritualidad tengan para ti, o bien, las verdes que están asociadas con todo lo anterior.

Uno de los trucos para colocar los cuarzos es colocarlo en pequeños platos blancos o de cristal y colocarlos como centros de mesa para acompañar el resto de tu decoración. Asimismo, pueden ir sobre la tierra de las masetas y detrás de cada puerta o ventana para mejorar la atracción de todo lo que se busca para el Año Nuevo.

Bolsitas con semillas

Otra alternativa más si es que los preparativos para el Año Nuevo 2023 te encontraron con las prisas, es apostar por las bolsitas con semillas que ya auguran una temporada llena de abundancia, en especial si tu hogar será el lugar de recepción para todos tus invitados. Para conseguirlo debes conseguir pequeñas bolsas de tela en color rojo y en ellas meter unas pocas de lentejas y arroz, pues estos dos alimentos son de los más utilizados en esta época para los rituales.

Lleva cada bolsita contigo durante todo el año. (Foto: Pexels)

Se cree que si en la mesa o en la decoración no faltan estas dos semillas, el nuevo año estará cargado de abundancia económica y aunque también se pueden poner en velas, las bolsitas son una de las formas más efectivas para que el cometido se cumpla, pues las personas cargan todo el tiempo esta bolsita de la suerte.

Limpiar a profundidad

Es probable que para el último de los rituales necesites de más tiempo, pues el truco está en limpiar el hogar a profundidad para permitir que la abundancia llegue en el 2023 y se quede tanto en el hogar como en cada persona que lo habita. Y es que para muchas culturas la limpieza profunda es uno de los rituales más importantes para purificar un lugar, de ahí que no sea sorpresa que también se ponga en práctica antes de la Navidad o la primavera.

De acuerdo con la creencia, lo ideal es limpiar hasta el último rincón y tras ello será necesario dejar abiertas todas las puertas y ventanas, ya que de esta manera fluirán ambas energías. Por un lado, la negativa saldrá de casa; mientras que la nueva y rica en abundancia se instalará. A pesar de ello, es necesario que no basta con barrer, trapear o quitar el polvo de los muebles, sino también sacar todo lo que ya no se usa y que acumula energía negativa como son los espejos u objetos rotos o ropa vieja.

No puedes pasar por alto ningún lugar de casa. (Foto: Pexels)

